Возвращаются похолодание и дожди: синоптик предупредила об изменении погоды

Украинцы только начали привыкать к солнцу и теплу, как погода снова испортится

/ Фото: Сегодня

Пока сегодня в Украине настоящее бабье лето, завтра, 3 октября, в ряде областей вернутся похолодание и дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Так, в четверг в западных областях будет дождливая погода, местами ожидаются сильные осадки.

"На остальной территории удержится сухая погода. Завтра похолодает в западных областях до 11-17 градусов. В большинстве областей будет 17-24 градуса", – написала Диденко.

В Киеве 3 октября также еще без осадков и тепло – 22-23 градуса, а вот 4 октября в столице изменится погода – похолодает и пойдут дожди.

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Карта с прогнозом осадков.

Карта с прогнозом температуры воздуха.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 30 сентября на 1 октября из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях. В частности, во Львовской области без электричества остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, в Волынской – 12, в Киевской – 9, в Житомирской – 8.

На днях в Одесской области из-за сильного дождя на дороге образовался огромный провал. Инцидент произошел между Болградом и селом Кубей, а восстановить движение планируют не ранее 12 октября.

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