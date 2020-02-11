Возвращаются снег и дожди: синоптик предупредила о мерзкой погоде

Сильный ветер, скачки давления, снег с дождем, атмосферные фронты – все это ждет украинцев в среду

Фото: flickr.com/spoilt.exile

В Украине непогода уже натворила беды, но на этом останавливаться не собирается. В среду также ожидается штормовой ветер и осадки почти по всей территории страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в Украине все еще продолжатся сильный ветер, скачки давления, снег и дожди, атмосферные фронты.

"12 февраля в большинстве областей будет выпадать снег, местами с дождем. Осадки – от небольших до умеренных. Мокрый снег будет преобладать, потому несколько снизится температура воздуха. В течение среды максимально ожидается 0-4 градуса тепла, на юге будет немного выше – 4-7 градусов. Ветер остается западного направления, 7-12 м/с, порывы до 15-22 м/с", – написала Диденко.

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В Киеве сегодняшнее утреннее солнце затянет облаками, после обеда появятся осадки. Среда вновь будет ветреной и влажной, местами мокрый снег и дождь. Температура воздуха завтра будет колебаться в течение дня около 2-3 градусов выше нуля.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Одессу надвигается мощный циклон "Сабина". 11 февраля порывы ветра в Одессе и Одесской области могут достигать 15-20 м/с.

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