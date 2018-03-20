Возвращение героев: как в аэропорту встречали паралимпийскую сборную Украины

Впервые за 12 лет украинцам удалось завоевать на Паралимпиаде такое количество наград, и это не может не радовать украинскую сборную

В Украину вернулась отечественная паралимпийская сборная. В Пхенчхане украинские спортсмены завоевали 22 награды, семь из которых – золотые, и стали шестыми в турнирной таблице. Поздравляли спортсменов в аэропорту "Борисполь".

Паралимпийцев прямо в аэропорту встречали десятки людей – с цветами, шариками и плакатами. Кроме родственников и знакомых украинских чемпионов встречать пришли и простые болельщики.

























Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

Фото: Данил Павлов

"Я хочу сказать, что я поддерживал и буду поддерживать, буду все делать для того, чтобы Украина была без любых барьеров, чтобы люди, которые имеют инвалидность, в конце концов получили все возможности для нормальной, качественной жизни. Никто, ни один чиновник не может это остановить. Я – за безбарьерную Украину", – заявил на встрече с украинскими спортсменами премьер-министр Владимир Гройсман.

Впервые за 12 лет украинцам удалось завоевать на Паралимпиаде такое количество наград, и это не может не радовать украинскую сборную.

Напомним, украинцы завоевали 22 медали – семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Самой титулованной стала Оксана Шишкова – она привезла из Кореи шесть наград, в том числе два "золота". Все украинские медалисты Паралимпиады-2018 - в обзоре "Сегодня".

Как мы сообщали ранее, вознаграждение паралимпийцам от государства составило следующие суммы: за первое место – 125 тысяч долларов, за второе место – 80 тысяч долларов, за третье место – 55 тысяч долларов.