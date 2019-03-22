Возвращение крупных вкладов: есть ли перспективы вернуть свои накопления?

Как обстоят дела с выплатами вкладов свыше 200 000 грн

Возвращение крупных вкладов: есть ли перспективы вернуть свои накопления? //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/50f/1b1/5c950f1b18f06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/50f/1b1/5c950f1b18f06.jpg 2019-03-22T19:05:00+02:00 Украина Как обстоят дела с выплатами вкладов свыше 200 000 грн

На март 2019 года вкладчикам банков, которых Нацбанк лишил лицензии в 2014-2017 годах (а это 97 финучреждений) вернули всего 89 312 900 000 грн их сбережений, которые находились на счетах в момент введения в банках временной администрации. Это вклады, в пределах суммы 200 тыс. грн, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физлиц. Клиенты банков, чей вклад превышал эту сумму, лишились своих денег. По подсчетам экономистов, речь идет о прогоревших 8 млрд долларов и 120 млн. грн. (и физлица и юрлица по всем банкам). Так как обстоят дела с выплатами крупных вкладов и у кого есть перспектива вернуть накопления?

Решить своими силами не получается

Многие из вкладчиков копили деньги не только на личные нужды, но и на начало/расширение бизнеса. После того, как их вклад "растворился в воздухе", люди стали бороться за свои деньги. Варианты они испробовали разные. Некоторые вкладчики от отчаяния обращалась к частным "решалам", которые обещали за вознаграждение вытащить деньги из банка. Но, как утверждают сами клиенты, это в основном были предложения от мошенников. Отдельные вкладчики старались вести переговоры со своим банком о том, чтобы им возвращали деньги те клиенты, которые брали кредиты в банках, но с возвратом займов "лопнувших" банков дела обстоят не лучше, чем с выплатами депозитов 200 000 + грн.

Несмотря на то, что пока самостоятельно у вкладчиков добиться ничего не вышло, они стараются не опускать руки. Так появились сообщества бывших вкладчиков банков с отозванными лицензиями, в которых их члены вместе стараются решить общую проблему возврата своих сбережений. Они ведут переговоры с уполномоченными инстанциями, устраивают встречи…

Правда, добиться положительного исхода по возврату своих вкладов по большей части пока не удается. Члены таких сообществ считают, что обязательства перед вкладчиками у финучреждений должны быть одинаковыми – как перед теми клиентами, у кого на счету 1 тыс. грн, так и перед теми, у кого свыше 200 тыс. грн.

У экономистов прогнозы пессимистические

Эксперты сходны во мнении, что решить проблему невыплаты депозитов можно только глобально – в системе, но об этом предметные разговоры , опять таки, пока не ведутся. "К сожалению, эффективного механизма по возврату денег людям, у которых пропали депозиты свыше 200 тыс. грн вместе с ликвидированными банками, пока нет. Это большая проблема. Не секрет, что ликвидаторы банков и ФГВФЛ продают залоги из банков, которые ликвидированы, с дисконтом 90-95%. И при таких раскладах люди скорее всего никогда не получат свои деньги", - считает президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Появился прецедент

Тем не менее прецедент по выплатам депозитов свыше 200 тыс. грн уже возник: банк "Укринком" начал выплачивать вклады вкладчикам самостоятельно, без помощи Фонда гарантирования вкладов. "Принцип возврата состоит в том, что "Укринком", получивший юридические права и обязательства "Укринбанка", реализует активы банка по рыночной стоимости, и из этих денег производит выплаты своим вкладчикам", – подтвердил информацию Виктор Бешенев, глава Ассоциации вкладчиков "Укринбанка".

Как объясняют экономические эксперты, цель финучреждения – желание вернуться на банковский рынок. Для этого они, по условиям НБУ, должны погасить все долговые обязательства, восстановить деловую репутацию, и иметь уставной фонд 5 млн. евро в гривневом эквиваленте. По словам аналитиков, это хороший сигнал, и вполне может стать пусковым крючком по возврату депозитов свыше 200 тыс.грн

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Автор: Юлия Рафальская

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