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Впечатляющие размеры чернобыльского саркофага: под пролет арки можно разместить Колизей

10 июля, 15:06

Этот саркофаг – самое большое в мире передвижное сооружение

Фото пресс-службы Президента
Фото пресс-службы Президента.

Под управление Украины передается новое безопасное укрытие Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

"Сегодня с участием Владимира Зеленского новое безопасное укрытие ЧАЭС передается под управление Украины. За десятилетия на обеспечение безопасности блока Чернобыльской станции было выделено более 2 млрд евро, из них ЕБРР выделил 715 млн евро", – говорится в сообщении.

"Сегодня" ведут прямую трансляцию с мероприятия:

В мероприятии принимает участие президента Владимир Зеленский, министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук, директор по ядерной безопасности ЕБРР Балтазар Линдауэр и другие официальные лица.

  • Вес арки: 36200 тонн, что больше трех тысяч больших слонов; 
  • Пролет арки: 257 м – в ширину под аркой можно разметить римский Колизей или два поезда киевского метро;
  • Длина: 162 м – на этой площади можно разместить четыре футбольных поля;
  • Высота: 106 м – это можно сравнить 35-этажным домом, а сооружение будет видно с расстояния в 45 км;
  • Это – самое большое в мире передвижное сооружение.

Напомним, Владимир Зеленский присвоил "Героя Украины" троим ликвидаторам , которые спускались под разрушенный реактор для предотвращения еще большей катастрофы.

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Тег передача, Чернобыль, Зеленский, саркофаг

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