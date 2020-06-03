"Впервые в истории": ректор Острожской академии оценил работу Зеленского

Встреча президента Владимира Зеленского с руководителями ведущих высших учебных заведений страны играет важную роль для развития сферы образования.
Об этом сообщили в пресс-службе национального университета "Острожская академия", чей ректор, Герой Украины Игорь Пасечник, также присутствовал на обсуждении.
"Очень предметная и важная встреча. Обсудили состояние и перспективы развития высшего образования Украины. Важно, что совещание было продуктивным и, уверен, дало хорошие результаты", – отметил он.
На следующий день после собрания в Украине создали Совет по вопросам развития высшего образованияпри президенте.
"Сегодня опубликован указ президента, в котором прописаны стратегические планы и сроки, начерчены конкретные цели, определены приоритеты. Впервые в истории независимой Украины, когда проведение совещания такого уровня имеет столь быструю реакцию и дает важный импульс для прогресса образовательной среды страны. Острожская академия готова постоянно поддерживать такие инициативы и принимать активное участие в достижении указанных целей", – заверил Игорь Пасечник.
Напомним, что в этом году правительство подготовило вузам сюрприз – их собираются финансировать в зависимости и от позиции в международных рейтингах. Больше об этом читайте в материале: "Деньги получат не все: вузы в Украине будут финансировать по-новому".
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