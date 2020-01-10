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Впервые в истории: в чем уникальность катастрофы самолета МАУ

10 января, 18:45

Украинский самолет сбили в воздушном пространстве страны, которая контролировала движение гражданских и военных самолетов

Уникальность катастрофы самолета МАУ в Иране в том, что до крушения рейса PS752 в Тегеране вооруженные силы государства никогда не сбивали гражданский борт на собственной территории, при полном контроле над воздушным пространством.

К такому выводу пришел специалист по авиатехнике Джастин Бронк, научный сотрудник Королевского Объединенного института оборонных исследований (Великобритания). Он сравнил авиакатастрофу МАУ с другими случаями, когда военные сбивали гражданские самолеты. Таким образом, Бронк согласен с данными западных разведслужб, что украинский авиалайнер именно сбили. Но случайность этого ЧП вызывает сомнения.

В частности, эксперт упомянул еще один случай в Иране – 3 июля 1988 года американский крейсер "Винсеннес" двумя управляемыми ракетами сбил Airbus A300, который летел над Ормузским проливом, в иранском воздушном пространстве. Погибли 290 пассажиров и экипаж. Корабль, отметил Бронк, имел все необходимое оборудование, чтобы отличить гражданскую цель от военной, но цепь просчетов и ошибок привела к трагедии.

В случаях с корейскими Boeing 747, сбитым советским истребителем над Сахалином (1 сентября 1983 года, 269 погибших), и с катастрофой Boeing 727 на Синае (21 февраля 1973 года, 108 жертв) имели место схожие предпосылки – оба борта отклонились от заданного курса и случайно, то есть без разрешения, вошли в чужое воздушное пространство.

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Особенно подробно Бронк сравнивает PS752 с MH17. Британец подчеркивает вину России, которая передала сепаратистам ЗРК "Бук" – причем не полноценную батарею, со специальными радарами и пунктом управления, а только сам тягач с ракетами. По мнению специалиста, после того, как боевикам удалось сбить украинский Ан-26, они приняли "Боинг" за очередной военно-транспортной самолет ВСУ, поскольку не имели доступа к системе управления воздушными полетами, не имели надлежащей подготовки и оборудования, зато имели желание сбить как можно больше украинских самолетов. То есть, Бронк считает, что малазийский "Боинг" на Донбассе сбили пророссийские боевики, но сбили все-таки по ошибке.

Что касается рейса МАУ, то в отличие от вышеупомянутых катастроф, украинский "Боинг" был сбит вскоре после взлета, он не отклонялся от курса.

"Ни один другой (борт – ред.) не был сбит государством, находясь в своем воздушном пространстве этого государства, под контролем радаров своей системы УВД, точно придерживаясь плана полета", – подытожил Бронк.

Напомним, что информацию о возможном ракетном ударе по "Боингу" МАУ озвучили представители Канады, Великобритании, Нидерландов. Президент США Дональд Трамп прямо не признал, что борт сбили, но высказал подозрения в том, что крушение произошло из-за технических неполадок.

Тем временем, Иран всячески отрицает эти обвинения, называет заявления о ракетах ложью и психологический манипуляцией. Иран готов сотрудничать со странами, граждане которых погибли в этой трагедии, а также с США как со страной-производителем лайнера.

Смотри также – Самые известные случаи, когда военные сбивали гражданские самолеты

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Иран расследование авиакатастрофа МАУ

Источник: Сегодня

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