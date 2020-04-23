Врач-иммунолог рассказал, когда украинцы "познакомились" с коронавирусом

Летом, по словам медика, темпы распространения инфекции в стране станут меньше

Коронавирусная инфекция COVID-19, скорее всего, попала в Украину в марте. Об этом рассказал врач-иммунолог высшей категории Андрей Волянский, сообщает издание HARKIV Today.

"В холодное время года всегда увеличивается количество пневмоний и респираторных заболеваний. То, что это был коронавирус (до марта 2020 года, – Ред.), все-таки маловероятно, потому что слишком необычны проявления этого вируса, течение заболевания отличается от того, как проходят другие вирусные пневмонии. Думаю, Украина пока еще не болела коронавирусом. В марте состоялось первое знакомство", – считает медик.

Он отметил, что в стране в течение нескольких месяцев будет расти число инфицированных. Однако, по его словам, пик заболевания Украина уже пережила.

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"На мой взгляд, пик – это когда быстрый рост сменяется медленным. Этот процесс мы уже пережили, в начале апреля количество инфицированных увеличивалось на 10% ежедневно, сегодня уже меньше, примерно плюс 8% каждый день. Рост может быть связан с пасхальными праздниками, он, безусловно, будет. В течение нескольких месяцев в Украине будет расти количество инфицированных", - отметил врач.

Также он добавил, что летом число зараженных в Украине должно стать меньше.

Напомним, ранее в Украине дали новый прогноз пика смертности от коронавируса. По словам ученых, пиковый период по заболеваемости припадет на первые дни мая, а в районе 3-8 мая в день могут умирать около 20 человек.

Также добавим, чтоУкраина установила новый антирекорд по количеству зараженных коронавирусом.

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