Врач-инфекционист рассказал, как необходимо построить госполитику в сфере вакцинации

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В Украине в вопросе профилактики от гриппа должна быть государственная политика. Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил врач-инфекционист Юрий Жигарев.

"Основную угрозу мы ожидаем от вируса группы А, однако далеко не всегда прогнозы сбываются, и это касается, в частности, птичьего или свиного гриппа. Когда к нам приходит новый штамм вируса гриппа, мы не можем точно прогнозировать, как он будет проявляться в нашей ситуации", – отметил Жигарев.

Врач-инфекционист добавил, что не нужно паниковать, приходят обычные сезонные штаммы гриппа, мы не ожидаем пандемии или новой "испанки".

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"Ничего страшного я не вижу, и это моя традиционная мантра. Но мы должны быть к этому готовы, однако мой основной месседж – ничего критического и страшного я, как врач-инфекционист, не вижу", – заявил Жигарев.

Врач при этом отметил, что летальные исходы от гриппа будут всегда, и это печально. Мы должны понимать, что грипп – это достаточно тяжелое заболевание, которое дает намного больше осложнений и летальных исходов, чем, допустим, ОРВИ.

"Для справки: США имеют громадный бюджет на профилактику гриппа, но статистика говорит, что там очень большое количество людей умирает именно от гриппа. В Украине в отношении профилактики от гриппа должна быть государственная политика, должна быть политическая воля, поскольку от того, что мы будет кричать: "Идите вакцинируйтесь", массово люди не пойдут вакцинироваться. Если из госбюджета будут адресно выделены деньги и вакцины будут закупаться для уязвимого контингента населения, тогда можно будет говорить о государственном вакцинировании", – подчеркнул Жигарев.

Врач уточнил, то необходимо составить перечень уязвимого контингента (дети, люди пожилого возраста, медработники, пациенты с хроническими заболеваниями и т.д.). Когда мы будем иметь перечень таких пациентов, будет ясна потребность в вакцинах для уязвимого контингента. Пока этого на уровне государства не происходит, и мы об этом может только говорить, подытожил Жигарев.

Напомним, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября. Эпидпорог будет достигнут в конце ноября. Пик – январь и начало февраля. Всего будет циркулировать четыре вида гриппа.

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