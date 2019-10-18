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Врач-инфекционист рассказал, как отличить грипп от ОРВИ

18 октября, 15:14

Вакцинироваться стоит в октябре-ноябре

/ Фото: Pixabay

Вакцинироваться стоит в октябре-ноябре. То есть уже надо начинать защищаться от гриппа. Об этом заявил врач-инфекционист Юрий Жигарев на пресс-конференции "В Украину идет опасный грипп: ждать ли эпидемии и как защититься?", 18 октября.

"Мы не ожидаем пандемии. Будут заболеваемости, будут смертельные случаи, мы все это понимаем. Это печально, но летальные исходы будут всегда, как бы мы не были готовы", – отметил Жигарев.

Кроме того, инфекционист подчеркнул, что даже опытному врачу тяжело отличить грипп от ОРВИ.

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"Если у человека "течет" из носа, но он более-менее нормально себя чувствует, то скорее всего это ОРВИ. Если насморка практически нет, но зашкаливает температура и он ужасно себя чувствует – это грипп", – объяснил Жигарев.

Кроме того, медики отметили, что на увеличение эпидемий очень повлияли поездки зимой в Южное полушарие.

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"Люди едут, например, в Тайланд, на острова, в аэропорту или там заражаются и привозят сюда. Но стойкой циркуляции этих вирусов нет, это одиночные случаи", - отметила завотделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко.

Напомним, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ начнется уже с конца октября. Эпидпорог будет достигнут в конце ноября. Пик – январь и начало февраля. Всего будет циркулировать четыре вида гриппа.

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