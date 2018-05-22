Врача себе выбрали уже пять миллионов украинцев

Сегодня, 13:24

Декларации пациенты подписали с терапевтами, педиатрами и семейными врачами


За неполных два месяца кампании Министерства здравоохранения "Доктор для каждой семьи" пять миллионов украинцев уже выбрали себе врача. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Декларации пациенты подписали с терапевтами, педиатрами и семейными врачами.

Самыми активными в этом вопросе оказались жители Винницкой, Полтавской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областей. Именно в Харьковской области подписали более 400 тысяч деклараций.

Напомним, 2 апреля в Украине стартовала приписная кампания. Украинцы должны выбрать себе врача и подписать с ним декларацию. Фактически это старт медреформы, который начинается с врачей первичной медицины – семейных врачей, терапевтов и педиатров.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как вызвать врача на дом после медреформы. Она объяснила, что процедура вызова изменится. Новые правила вызова врача на дом не гарантируют, что медик обязан ехать по адресу в любом случае.

Также сайт "Сегодня" разбирался, что будет, если не подписать декларацию с врачом. В таком случае государство не будет оплачивать работу врача за обслуживание пациента.
декларация, врачи, Гройсман

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Источник:

"Сегодня"

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