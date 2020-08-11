Больных по осени считают: медики с опасением ждут "слияния" сезонного гриппа с коронавирусом

В Украину этой осенью придут четыре "сезонных" штамма вируса гриппа типов А и В. Три из них являются обновленными. По словам инфекционистов, вездесущий нынекоронавирус может стать агрессивней в паре с вирусом гриппа. Но в отличие от коронавируса, от "обычного" гриппа можно вакцинироваться. Это лучше сделать сразу, как только вакцина появится в Украине, советуют инфекционисты. Главный санитарный врач Виктор Ляшко обещает, что вакцина в этом году появиться раньше.

Реклама

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует в сезоне 2020–2021 годов в северном полушарии четыре вакцины, содержащие:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

Реклама вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Опасность в соединении

В сочетании с гриппом заболевание COVID-19 может обернуться более сложной формой, говорит Светлана Доан, эпидемиолог и профессор Киевского медицинского университета.

"Мы не можем точно сказать, как поведет себя коронавирус в сочетании с гриппом. Может быть, что коронавирус обернется в более сложную форму, а может наоборот – его вытеснит грипп. На сегодня ситуация показывает, что коронавирусная инфекция не отступает. Пока можно защититься от одного вируса – от вируса гриппа", – говорит Светлана Доан.

Хоть начало пандемии COVID-19 пришлось на зиму – эпидсезон гриппа – исследований, как коронавирусная инфекция взаимодействует с вирусом гриппа, нет. Поскольку ученые бросили все ресурсы на исследование самого нового коронавируса Sars-CoV-2.

Но за это время ученые смогли лишь констатировать: новый коронавирус Sars-CoV-2 распространяется быстрее, а летальность от него в результате заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выше в сотни раз, нежели от сезонного гриппа. Пока ученые даже не могут назвать точный показатель летальности от коронавирусной инфекции, поскольку нужно больше времени. Например, в США среди всех больных COVID-19 почти 6% умерли, а в Украине – 2,4%, сообщает Центр общественного здоровья. Для сравнения от последствий "обычного" гриппа умирают 0,01% заболевших.

Но проблема в том, что если два вируса встречаются в организме, то ведут себя непредсказуемо, говорят инфекционисты. Единственным возможным вариантом "предугадать" исход или как-то спрогнозировать вариативность является наличие вакцины от сезонного гриппа.

Вакцину от гриппа обещают доставить раньше

Реклама

Ежегодно комитет по гриппу при ВОЗ делает прогнозы по циркуляции вирусов гриппа для северного и южного полушария. Таким образом каждый год обновляется состав вакцин. На производство вакцины идет примерно полгода и к концу августа вакцина готова, рассказывает Владимир Курпита, бывший руководитель Центра общественного здоровья

В Украине вакцины обычно поступают в конце сентября-начале октября. Это связано с особенностями бюджетного цикла.

При этом за счет госбюджета вакцины покупают только для медиков. Местные органы власти могут закупать вакцину за свой счет для учителей, полиции, работников госучреждений и так далее. Когда вакцина появится в аптеках и частных больницах зависит от того, успели ли сделать заказы частные дистрибьюторы.

"Количество вакцин от гриппа, которое закупает Украина, всегда было малым. Мы не доходили до вакцинации даже 1% населения, охват составлял 0,5-0,7%. А вакцинация от гриппа в этом году критически важна, поскольку грипп никуда не денется – он придет и одновременно у нас продолжается эпидемия коронавируса. Не имея возможности вакцинироваться от COVID-19, то от другого похожего заболевания может себя защитить и снизить риски осложнений", – говорит Курпита.

Чтобы избежать сочетания нескольких вирусов вакцинироваться нужно уже с сентября. Самый высокий уровень антител к вирусу гриппа формируется через полтора-два месяца после вакцинации, отмечает Доан.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорит, что в Минздраве готовятся к массовой вакцинации против гриппа в этом году.

Реклама

"В период сезонного роста заболеваемости ОРВИ будет вакцинация всех от гриппа, потому, что это надежная защита от гриппа во время, когда мы можем ожидать одновременную циркуляцию коинфекции, которая будет объединять грипп с коронавирусом. Мы предпринимаем все меры, чтобы в Украину пришло необходимое количество вакцин для всех, кто хочет вакцинироваться, а также для того, чтобы защитить медиков, которые оказывают помощь людям с COVID-19", - сказал Ляшко на брифинге

На данный момент есть возможность, что вакцинация от гриппа за счет государства может не состояться, поскольку в нынешнем варианте госбюджета на этот год не заложено денег на закупку вакцин, а сама вакцинация от гриппа не входит в Национальный календарь прививок (обязательных прививок). Правда, есть возможность того, что вакцинация будет проведена за счет местных бюджетов.

Кому нужно вакцинироваться

К эпидсезону гриппа уже пора готовиться, считает эпидемиолог Людмила Мухарская. В больницах нужно готовить резервы коек, а украинцам – вакцинироваться от гриппа, как только это станет возможным. Это поможет снизить нагрузку на медучреждения.

Первыми подхватить грипп рискуют украинцы со слабым иммунитетом и те, кто "работает с людьми". В обязательном порядке от гриппа вакцинируют медработников, учителей и воспитателей, продавцов и водителей общественного транспорта.

"Вакцинироваться нужно людям с хроническими заболеваниями, например, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, беременным и пожилым людям. ВОЗ рекомендует, чтобы вакцинацией против сезонного гриппа было охвачено 75% людей пожилого возраста. Эти группы риска совпадают с COVID-19, но по гриппу есть еще дети, которые также могут иметь осложнения", – говорит Мухарская.

Вакцина начинает действовать через неделю и вырабатывает иммунитет на девять месяцев. Поэтому повторять прививку нужно каждый сезон. Прошлогодней вакциной прививаться нельзя. Дату производства и тип вакцины можно проверить.

"На упаковке вакцины и на шприце указано, когда произведена вакцина и какого типа. Также на коробке указан штаммовый состав и указано, что это штаммы на 2020-2021 года", – говорит Мухарская.

А вотвакцину от COVID-19 в Минздраве рассчитывают получить в начале 2021 года. По словам Ляшко, Минздрав ведет переговоры о вступлении в альянс COVAX – это международная организация, которая объединяет государственный и частный секторы для создания равного доступа к новым вакцинам. Членство в организации даст Украине право гарантированно получить вакцину для покрытия 20% населения. Это около 8 млн доз.

"Согласно данному механизму, каждая страна, которой предоставлено право обратиться за этой помощью, получает вакцину для покрытия вакцинации около 20 процентов населения – для Украины прогнозируется около 8 миллионов доз. Это та вакцина, которая гарантированно поступит в Украину разными объемами. Она может быть или бесплатной, или по специальной цене", – сказал главный санврач страны.

По его словам, кроме этих 8 млн доз Кабмин ведет переговоры с другими производителями.

Ранее Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама