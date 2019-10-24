Врачи бьют тревогу: ожирение набирает обороты эпидемии в Украине

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Осторожно, лишний вес. В Министерстве здравоохранения говорят: украинцы становятся тяжелее с каждым годом. Ожирение приобретает форму эпидемии, последствия которой – болезни сердца и онкология. Как определить свой оптимальный вес и сохранить здоровье, выяснили новости "Сегодня".

Каждый четвертый украинец имеет лишний вес. Четырнадцать процентов взрослого населения страдает от ожирения. Согласно исследованиям Минздрава, мужчины едят много соли. А дети – сахара и картофеля

Из пяти опрошенных новостями "Сегодня" украинцев только двое следят за тем, что едят. Другие менее требовательны к своему рациону. На самом деле, ничего сложного, говорит диетолог, – потребляем слишком большими порциями пищу, которая имеет минимум пользы.

"Едим очень много жареного, жирного, копченого, солений, маринадов – это то, количество чего должно быть уменьшено", – объясняет Галина Незговорова, диетолог.

Такое меню может сократить жизнь на несколько лет, добавляет эндокринолог.

"Это развитие преддеабета, сахарного диабета 2 типа. Это онкологические заболевания", – говорит Надежда Бельская, эндокринолог.

Поддержание оптимального веса уменьшает риски этих заболеваний. Поэтому важно знать свой индекс массы тела. Для этого надо разделить вес на рост в метрах квадратных. То есть при росте 170 сантиметров и весе 65 килограммов показатель будет двадцать два с половиной. Показатель выше 30 является признаком ожирения.

Кроме того, нужно пересмотреть свой подход к питанию: меньше жареного, жирного и солений. Больше свежего, запеченного или приготовленного на пару. Также следует отказаться от сладостей и газированных напитков.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что украинцы едят слишком много соли и сахара. Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 25 г сахара в день. Здесь надо учитывать и сахар в продуктах. В рационе украинцев сахара 45 г: в основном он попадает в организм через напитки, выпечку, шоколад и конфеты, фруктовые соки.

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