Врачи "Феофании" рассказали о здоровье освобожденных украинцев

Большинство из них после пребывания в тюрьмах нуждается в психологической помощи

Встреча освобожденных украинцев в "Борисполе" / Фото: Сегодня

Восемь освобожденных украинцев, которых в субботу встречали в Борисполе в рамках обмена пленными в формате 35 на 35, находятся в клинике "Феофания". Основные обследования пациентам уже провели. Теперь определяются с более специализированными процедурами, в зависимости от диагнозов каждого.

Так, Эдема Бекирова должны перевести в кардиоцентр больницы Феофания. У него – серьезные проблемы с сердцем, которые возникли во время ареста. "Сегодня" удалось пообщаться с женой Эдема Бекирова. Она говорит, что муж держится стойко, чем поразил врачей. Ведь с теми диагнозами, которые он имеет, выдержать условия ареста смог бы не каждый.

"Сегодня к нему дополнительно приходили хирург, невролог, травматолог. Все обследования касались сердца. Первое, на что они акцентировали внимание, что с сердцем у него не так все хорошо. Ну и по сахару они делают схему каждые три часа, делают анализы", – рассказала жена освобожденного украинца Гульнара Бекирова.

Освобожденных из российских тюрем украинцев разместили в обычных двухместных палатах. У каждой из них – родственники. Врачи особых подробностей о состоянии пациентов не разглашают, однако отмечают, что каждый из них нуждается в психологической помощи.

"Очень важным этапом лечения в настоящее время является психологическое. Вы понимаете, что любая тюрьма не добавляет здоровья. На первый план сегодня выступает психологическая реабилитация. Мы стараемся их отвлечь, работают наши психиатры", – рассказал главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив.

Один из тех, кто находится в самом тяжелом состоянии – освобожденный из российской тюрьмы Станислав Клых. Его перевели в военный госпиталь. Состояние Клыха было настолько угрожающим, что его перевозили в реанимобиле и держали в реанимации.

В больнице "Феофания" ожидают, что сюда на обследование вскоре придут Олег Сенцов и Роман Сущенко. Также в "Феофанию", – встретится с обследуемыми, – планирует прибыть уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья украинских военных моряков, прибывших из Москвы в субботу в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ, удовлетворительное, но каждому нужно время на лечение и обследование. Об этом рассказал начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Казмирчук.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь".

Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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