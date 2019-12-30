Врачи рассказали о состоянии освобожденных из плена украинцев

Практически у всех пациентов сейчас есть в разной степени проявления посттравматического и стрессового расстройства

/ Фото: Офис Президента Украины

Большинство людей, которых освободили в рамках обмена украинских пленных на лиц по списку боевиков, будут находиться в клинике "Феофания" в период новогодних и рождественских праздников. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главного врача клиники "Феофания" Андрей Строкань.

По его словам, клиника вчера в 23.00 приняла 63 человека, которых разместили в трех корпусах клинической больницы, еще один человек приехал в больницу сегодня утром.

"Сегодня уже прошли полный перечень клинических обследований, необходимых для каждой конкретной ситуации. Понятно, что много необходимых исследований они еще будут проходить дальше, но общие клинические обследования, такие, как комплексное УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, общеклинические лабораторные исследования, электрокардиографию, рентгенографию легких, учитывая специфику ситуации, уже все пациенты прошли. Кроме того, все пациенты уже осмотрены нашими психологами и психотерапевтами с целью определения критериев и оказания адекватной психологической и психотерапевтической помощи", – сообщил Строкань.

По его информации, 5/6 пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке.

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"Практически у всех сейчас есть в разной степени проявления посттравматического и стрессового расстройства и обострения всех хронических болезней, которые у них были до момента попадания в плен", – сообщил Строкань.

При этом он заверил, что пациентов в критическом состоянии нет. "Тяжелых пациентов, критических, нет", – сказал заместитель главврача.

Строкань отметил, что в настоящее время все пациенты находятся в больнице, никто из них на данный момент не выписался.

"Но сегодня некоторые люди уйдут – они хотят пойти домой. Некоторые уйдут завтра. Но это небольшое количество, большинство людей из 64 остаются и будут оставаться в больнице на протяжении новогодних и рождественских праздников", - сказал Строкань.

Также он добавил, что большинство пациентов не хотят общаться с прессой.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 декабря на КПВВ "Майорское" (под Горловкой) в Донецкой области произошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. В свободную Украину вернулись 76 человек в обмен на 124 человека из списка ОРДЛО. Еще шесть украинцев были освобождены из плена, но остались на оккупированной территории, потому что там их семьи. Полный список имен освобожденных украинцев.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская уточнила, что 17 человек отказались переезжать в т.н. "Л/ДНР", а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание. Также она заявила, что Украина будет пытаться договориться об освобождении еще 300 человек. Кроме того, в следующий обмен пленными намерены включить уже крымских политзаключенных.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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