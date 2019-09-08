Врачи рассказали о состоянии здоровья освобожденных украинцев

Освобожденные из российского заключения украинцы продолжают проходить обследования в больнице "Феофания". Там они будут продолжать лечение, сообщает 5 канал.

Как рассказали врачи, для каждого требуется индивидуальное лечение, а прежде всего — физическое лечение, а также спокойствие, чтобы психологически отойти от пережитого.

Другой информации медик не разглашает. Отметил лишь, что ни один из уже бывших заключенных не требует интенсивной терапии.

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"Очень понравился один пациент. Он очень благодарен, что на данный момент уже в Украине и за помощь, которую ему предоставили. Все пациенты без исключения, даже те, которые на данный момент не хотят проходить, а хотят побыть с родственниками, все они соглашаются на то, что в ближайшем периоде будут обследованы. Ближайший период — это понедельник", — прокомментировал заместитель главного врача Андрей Строкань.

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Один из освобожденных украинцев Владимир Балух утром вернулся в медучреждение, однако с журналистами не стал общаться, пообещав, что обязательно даст комментарии, когда отдохнет.

Напомним, в рамках масштабного обмена пленными Украина отправила в Россию 35 человек . В списки попали россияне, 11 из которых были помилованы, 19 отменили меру пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

Кроме этого, мы писали, что украинских военнопленных моряков освободили под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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