Врачи всегда должны быть готовы к трудностям

Хотя пандемия коронавируса все еще не закончилась, уже можно делать определенные выводы и обсуждать полученные уроки. О том, как повлияла ситуация в мире на лечение онкогематологических заболеваний, об изменениях и новых возможностях – разговор с президентом Израильского общества гематологии и трансфузиологии, гематологом Медицинского центра им. Сураски (больница Ихилов, Тель-Авив, Израиль) и медицинского факультета им. Саклера в Тель-Авивском университете, профессором Моше Миттельманом.

Профессор Моше Миттельман.

— Уважаемый профессор Миттельман, в течение многих лет вы занимаетесь лечением гематологических заболеваний. Как воспринимаете нынешнюю ситуацию с пандемией коронавируса? Может ли она повлечь за собой глобальные изменения в подходах к лечению пациентов?

— Мы должны признать, что пандемия коронавируса и болезнь COVID-19 застала нас врасплох, нельзя было предположить, что события в мире будут развиваться по такому сценарию. Тем не менее, врачи, которые заботятся о пациентах, всегда должны быть готовы и к трудностям, и к тому, что что-то пойдет не по плану. В этот раз нам пришлось действовать быстро и проявить гибкость, чтобы оптимизировать некоторые из наших ежедневных рутинных практик. Мы изменили способы лечения некоторых пациентов, отложили на время несрочные процедуры, приняли меры по разделению потоков инфицированных и здоровых людей, а также по защите персонала и пациентов от заражения вирусом, внедрили ряд других технических решений.

Что касается будущего, пандемия показала, что многие прогнозы не оправдались, поэтому я также должен быть осторожен в оценках. Предполагаю, что после пандемии в медицине могут произойти изменения, но, по мере того, как мы восстанавливаем нормальную повседневную жизнь, я думаю, что большинство вещей останутся такими, как и прежде.

— Можно ли сказать, что пандемия принесла с собой не только ограничения, но и новые возможности? В чем вы их видите?

— Да, на самом деле вся эта ситуация привела и к некоторым позитивным изменениям. Существенный толчок к развитию получила дистанционная и онлайн-медицина, которая в это время оказалась очень востребованной. Со многими пациентами и коллегами мы организовали общение по телефону, с помощью телеконференций, Zoom-конференций, наладили переписку по электронной почте, нашли другие способы электронной связи. Нельзя сказать, что это совершенно новый подход, поскольку он существовал уже в течение десяти лет, но сфера применения дистанционного общения значительно расширилась.

Больница израильской онкологии LISOD

Эта ситуация преподала нам два важных урока. Первый: можно использовать онлайн-медицину шире, чем раньше, когда мы были более консервативны. Во многих ситуациях это более гибкий и полезный способ общения, позволяющий пациентам избегать посещения клиники или больницы. Второй: нельзя сказать, что этот способ подходит всем без исключения! Часто пациенты должны прийти в лечебное учреждение, проконсультироваться с врачом, пройти медицинское обследование. Я лично столкнулся с тем, что бывают ситуации, в которых задержка диагностических или лечебных процедур может иметь негативные последствия для пациентов. Иногда это решающий фактор, и мы понимаем, насколько важно донести информацию людям.

— Поскольку вы возглавляете Израильское общество гематологиии и трансфузиологии, не могли бы вы рассказать, были ли разработаны какие-то специальные протоколы или рекомендации для пациентов с онкогематологическими заболеваниями?

— В условиях пандемии в Израиле не появилось новых протоколов для лечения гематологических или онкогематологических пациентов. Мы продолжаем действовать в соответствии с разработанными ранее рекомендациями, однако добавили мероприятия по защите команды специалистов и пациентов, в том числе тестирование.

— Пациенты с гематологическими заболеваниями часто страдают от иммунодефицита, вызванного основным заболеванием или его лечением. Можно ли сказать, что среди таких людей повышен риск развития осложнений вирусных и инфекционных заболеваний?

— Мы все еще изучаем эту болезнь, которая ранее не была известна медицинскому сообществу, и нам многое предстоит узнать. Похоже, что люди с ослабленной иммунной системой подвергаются большему риску. Мы советуем таким пациентам избегать мест скопления людей, использовать защитные маски, выполнять индивидуальные медицинские рекомендации. Некоторые болезни можно лечить на расстоянии. Но во многих ситуациях не обойтись без визита к врачу, и пациент должен знать, что были предприняты все необходимые защитные меры для минимизации инфекции.

— А что касается пациентов в ремиссии: они тоже — в зоне риска?

— Это индивидуально и зависит от конкретного человека. У многих пациентов, особенно тех, кто долгое время находится в ремиссии и чья иммунная система полностью восстановилась, — риск такой же, как у совершенно здоровых людей. Но если ремиссия не слишком продолжительна, следует соблюдать осторожность. В любом случае, это вопрос, который нужно лично обсуждать между пациентом и доктором.

— Не опасно ли продолжать лечение онкогематологических заболеваний во время эпидемии коронавируса?

— Однозначно – нет! Мы должны относиться к пандемии так, как будто нет пациентов с онкогематологическими заболеваниями, но в то же время следует решать все проблемы онкогематологии, как если бы не было коронавируса. Конечно, в некоторых случаях лечение может быть отложено, отменено или проведено в удаленном режиме. Но в большинстве случаев мы должны продолжать принимать пациентов, обследовать их, общаться с ними лично и лечить. Применяемые меры защиты обеспечивают необходимый уровень безопасности, в то же время последствия отказа от лечения могут быть катастрофическими.

— Известно, что вы курируете работу отделения онкогематологии в больнице израильской онкологии LISOD, которая находится в Украине. Как карантин и отмена авиарейсов повлияли на формат медицинской помощи украинским пациентам?

Заведующая отделением онкогематологии LISOD Виктория Косинова и профессор Моше Миттельман (Израиль)

— Действительно, нам пришлось внести коррективы в привычные методы нашей практики. Отделение онкогематологии в LISOD было создано осенью 2019 года, и в течение 6 месяцев команда врачей во главе с доктором Викторией Косиновой работала и внедряла современные стандарты израильской и западной медицины по лечению онкогематологических заболеваний. На момент начала пандемии были налажены и отработаны все основные процессы. Поскольку я не могу сейчас присутствовать лично в больнице, весь этот период мы провели в режиме онлайн. Мы ежедневно на связи: электронная почта, телефонные звонки, телеконференции и множество Zoom-видеоконференций; каждый день обсуждаем состояние обратившихся к нам людей и их лечение; проводим дистанционные консультации пациентов.

Я знаю, что в LISOD обращаются пациенты, которые раньше проходили лечение за рубежом. И это правильно, ведь таким образом они продолжают начатые до пандемии процедуры. Мы поддерживаем связь с их врачами в Израиле, Германии, Турции и т.д., определяем оптимальную тактику и даем им возможность вовремя получить жизненно необходимое лечение.

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