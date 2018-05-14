Врачи запретили транспортировку украинских школьников, пострадавших в ДТП в Беларуси

Состояние детей, которые попали в ДТП в Беларуси, не позволяет транспортировать их в Украину

Состояние детей, которые пострадали в ДТП в Беларуси, не дает возможности перевезти их в Украину. Об этом рассказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает телеканал "112 Украина" .

"Ситуация очень сложная. Двое детей в очень тяжелом состоянии, трое детей – в тяжелом, один ребенок – в состоянии средней тяжести. Но всем этим детям врачи пока запрещают любую транспортировку. Трое детей находятся в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии. Один ребенок стал уже транспортабелен, его прооперировали в районной больнице, Каменецкой; он уже транспортирован также в Брестскую областную больницу", – рассказал он.

Кулеба прогнозирует, что в ближайшие две-три недели их вряд ли можно будет транспортировать.

Также он рассказал, что сейчас в Беларусь направляются директор департамента здравоохранения и детский врач, чтобы оказать всю необходимую помощь.

"Я сегодня общался с губернатором Сумской области, сейчас направляются два автомобиля, один из которых – реанимобиль – заберет ребенка, который, увы, погиб. И также едут руководитель Аппарата, директор департамента здравоохранения и детский врач, именно из Сумской области. Едут туда, чтобы предоставить всю соответствующую помощь", – отметил Кулеба.

По его словам, почти все родители пострадавших детей сейчас находятся в Беларуси. Родители погибшего мальчика едут вместе с группой, чтобы забрать тело.

Кроме того, по данным Кулебы, был задержан водитель машины.

"Водитель, который управлял автомобилем, задержан. Он находится под стражей, выясняется вопрос относительно надлежащего оформления документов на этот автомобиль – была ли лицензия. Есть сомнения, что надлежащее транспортное средство было оформлено для перевозки пассажиров", – подытожил уполномоченный президента по правам ребенка.

Напомним, в Каменецком районе Беларуси автобус с украинской детской футбольной командой попал в ДТП. Авария произошла утром 13 мая на автодороге Р-98 Каменец – Шерешево – Свислочь вблизи села Мартынюки. Один ребенок погиб, еще шестеро мальчиков с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным Сумской ОГА, погибший мальчик – житель Сум, 2005 года рождения.

Следком Беларуси уже возбудил уголовное дело.