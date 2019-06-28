Враг бил из артиллерии, но получил "ответку": потери и у ВСУ, и у боевиков
На фронте обстановка остается напряженной, боевики постоянно бьют из запрещенного вооружения
На Донбассе боевики снова бьют из артиллерии. 27 июня враг 34 раза нарушил режим прекращения огня, применяя при этом артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потери понесли и боевики, и украинская армия, сообщает штаб Объединенных сил.
Так, на Донецком направлении противник 16 раз обстрелял позиции ООС:
- трижды вблизи Опытного – из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- вблизи Старогнатовки – из артиллерии калибра 152 мм;
- три раза неподалеку Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- два раза обстреляли окраину Новотроицкого из гранатометов различных систем;
- неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- на окраине Павлополя – из стрелкового оружия.
На Луганском направлении враг совершил 18 атак:
- в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм;
- вблизи Золотого-4 – из гранатометов различных систем;
- трижды на окраине Новгородского – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- пять раз неподалеку Новолуганского – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Орехово – со станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- на окраине Светлодарска – из артиллерии калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- в районе Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Зайцево – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В результате боевых действий один боец ВСУ получил ранение, еще двое – боевые травмы. А в результате ответного огня были ранены три боевика.
Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 26 июня, боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери.
Отметим, украинская армия регулярно дает жесткие "ответки" врагу за постоянные обстрелы. Недавно украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область) и отомстили за гибель своего побратима. Смотрите видео, как ВСУ мощно накрыли позиции врага.
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