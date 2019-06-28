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Враг бил из артиллерии, но получил "ответку": потери и у ВСУ, и у боевиков

28 июня, 07:00

На фронте обстановка остается напряженной, боевики постоянно бьют из запрещенного вооружения

Фото: Минобороны РФ

На Донбассе боевики снова бьют из артиллерии. 27 июня враг 34 раза нарушил режим прекращения огня, применяя при этом артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, вооружение БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Потери понесли и боевики, и украинская армия, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, на Донецком направлении противник 16 раз обстрелял позиции ООС:

  • трижды вблизи Опытного – из минометов калибра 82 мм, станковой противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • вблизи Старогнатовки – из артиллерии калибра 152 мм;
  • три раза неподалеку Марьинки – из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе Лебединского – со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • два раза обстреляли окраину Новотроицкого из гранатометов различных систем;
  • неподалеку Красногоровки – со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • дважды в районе Водяного – из ручного противотанкового гранатомета, вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • на окраине Павлополя – из стрелкового оружия.

На Луганском направлении враг совершил 18 атак:

  • в районе населенного пункта Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм;
  • вблизи Золотого-4 – из гранатометов различных систем;
  • трижды на окраине Новгородского – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • пять раз неподалеку Новолуганского – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Луганское – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
  • вблизи Орехово – со станкового противотанкового гранатомета, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • на окраине Светлодарска – из артиллерии калибра 122 мм, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • в районе Южного – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • дважды вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • вблизи Зайцево – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В результате боевых действий один боец ВСУ получил ранение, еще двое – боевые травмы. А в результате ответного огня были ранены три боевика.

Как сообщали новости "Сегодня", вчера, 26 июня, боевики 39 раз обстреляли позиции ВСУ, из них 13 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. За такие действия боевики схлопотали "ответку" от ВСУ и понесли потери.

Отметим, украинская армия регулярно дает жесткие "ответки" врагу за постоянные обстрелы. Недавно украинские военные нанесли мощный удар по боевикам в районе населенного пункта Катериновка (Луганская область) и отомстили за гибель своего побратима. Смотрите видео, как ВСУ мощно накрыли позиции врага.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, артиллерия, потери, ООС

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