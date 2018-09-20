"Вражеское наступление отбито": появилось эффектное видео учений танкистов ВСУ

Руководящий состав воинских частей и командиры общевойсковых резервов провели танковые учения в районе Операции объединенных сил.

"Вражеское наступление отражено, утраченные позиции возвращены", – написали в штабе ООС.

Отмечается, что в ходе занятия командиры учились методике и порядку проведения тренировок резервов батальонов, полков и бригад. Военнослужащие танковых подразделений отработали вопросы ведения огня из закрытых огневых позиций, выхода и ведения огня с огневого рубежа и рубежа контратаки.

Свои действия танкисты прикрывали, устанавливая аэрозольную маскировку с помощью штатных средств (дымовой завесы). В дальнейшем подобные тренировки, целью которых является поддержание надлежащего уровня боевой готовности резервов, будут продолжаться во всех воинских частях Объединенных сил.

Недавно мы публиковали яркие кадры стрельб резервистов ВСУ из танков. Во время второго этапа резервистов были распределены по подразделениям, в составе которых проведено слаживание экипажей, взводов, рот, батальонов. Также состоялись тактические учения с боевой стрельбой в составе подразделений и в завершение второго этапа состоялись бригадные тактические учения с боевой стрельбой.

Напомним, 9 сентября в Украине отмечали День танкиста. Первые лица государства и военное командование отметили, что во многом благодаря танковым войскам удалось сдержать Россию. Порошенко вспомнил громкое поражение россиян под Оршей, а Полторак говорит, что танкисты ВСУ способны больно ударить по врагу.