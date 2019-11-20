Вредит развитию подростков: юрист раскритиковала скандальный школьный курс

/ Фото: Сегодня

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Юрист и эксперт по оценке гендерного влияния Центра "Развитие демократии" Елена Зайцева раскритиковала утвержденный Министерством здравоохранения курс "Основы семьи", который, по ее мнению, оказывает негативное влияние на школьников. Об этом она рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

Курс отображает только позицию христианской церкви, в частности, в тексте не раз встречаются тезисы о том, что церковь осуждает, или о том, как важно молиться, отмечают эксперты.

Хотя, по их словам, в стране, где нет государственной религии, семьи школьников – не верующие по умолчанию. А рассказывать старшеклассникам, что контрацепция является грехом – слишком ограничено. Так же, как и сводить роль женщины в семье к рождению детей, их воспитанию и покорности мужу.

"Подобные подходы к обучению детей закрепляют стереотипы, которые вредят развитию как девушек, так и парней. Они убеждают детей в том, что пол определяет право голоса ("женщины не спорят"), степень и форму ответственности за семью, за принятие решений и тому подобное. В результате, в будущем девушкам трудно сказать нет (в т.ч. прекратить нежелательные действия со стороны мужчин), они недооценивают свои профессиональные способности, а ребята – не имеют полноценного контакта с детьми, чувствуют отношение к себе как к "мешку с деньгами". Это влияние трудно отследить, но его источник – стереотипы, которые распространяют, в частности, подобные "учебники", – говорит Елена Зайцева.

Больше о читайте в материале "Сегодня": "Контрацепция – убийство": школьникам предлагают изучать необычные "Основы семьи".

Отметим, что в 2016 году методичка о "семейных ценностях" для школьников уже вызывала скандал. Критиков возмутила цитата: "Задача женщины — в том, чтобы нравиться мужчине, и именно поэтому она должна стараться быть привлекательной для него". "Семейные ценности" разработали для одноименного школьного факультатива, рассчитанного на 35 часов для старших классов.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Украине обстоят дела с так называемой "оптимизацией школ". Подробней смотрите в сюжете:

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