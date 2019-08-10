Время для грантов: как получить стажировку в европейской программе или деньги на свое дело

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Пока родители пытаются как можно дешевле собрать школьников к первому сентября, и для давно закончивших школу приближается сезон новых учебных программ, стажировок и курсов. В течение августа еще можно подать заявки на участие в десятках интересных проектов. Некоторые предполагают выезд на практику за границу, другие организуют стажировку прямо на дому по гибкому графику. Для большинства важно знание английского и других иностранных, но и для неанглоязычных аграриев тоже предложения найдутся. Главное — уверенно составить мотивационное письмо и доказать организаторам, что именно в вас выгодно инвестировать.

Лучшие стажировки мира: в евроструктурах и в авиации

До 30 августа 2019 можно подаваться на две 5-месячные стажировки от Европейской комиссии. Набирают в общей сумме 1300 стажеров, вторая партия начинает работу 1 октября в разных политических учреждениях ЕС. Места могут попасться во всех департаментах Европейской комиссии, в основном в Брюсселе, но также возможна стажировка в Люксембурге и других городах ЕС. Обязанности и задания зависят непосредственно от департамента, в котором вы будете работать. В основном это участие во встречах и их организация, а также рабочих собраний, форумов. Изучение и работа с документами, отчетами, ответы на запросы, помощь в организации проектов. Организаторы предлагают ежемесячное пособие (1117 евро), оплату стоимости визы, транспортных расходов. Кандидаты должны иметь диплом о высшем образовании и владеть двумя официальными языками ЕС (уровень С), один из них — английский, французский или немецкий. И пока не иметь опыта работы в любом учреждении или агентстве ЕС, делегации ЕС. Заявки подаются онлайн на ec.europa.eu/stages.

Творцам

В Прагу приглашают иностранных писателей и авторов для участия в ежегодной резиденческой программе. До 31 августа можно подавать заявку на участие, отберут 6 кандидатов. Организаторы оплачивают проезд и проживание, участники программы будут получать 600€ в месяц на личные расходы. Но есть условие: авторы должны доказать свою заинтересованность культурными местами города Прага, иметь базовые знания английского языка, хотя бы одну опубликованную работу перевод работы автора из Чехии. От писателя требуется принимать участие в местной литературной жизни и творить. По окончании пребывания (или в течение 2 месяцев после) обязан предоставить работу, написанную под впечатлением пребывания в Праге. Кандидатам необходимо заполнить регистрационную форму на сайте www.prahamestoliteratury.cz. Результаты отбора будут известны 30 октября.

Карьера в кармане

Хорошие оплачиваемые стажировки длительностью от 3 месяцев до года предлагает одна из крупнейших авиастроительных компаний мира Airbus. Студенты могут попасть на стажировки во Францию, Германию, Испанию и Великобританию. Стажеры могут работать в таких областях: инженерия, производство, поставки, человеческие ресурсы, финансы, информационные технологии, коммуникации. Необходимо отлично владеть английским языком и взять на себя решение визовых вопросов, подать онлайн-заявку и загрузить свое CV, сопроводительное письмо, сертификаты и оценки из университета (www.airbus.com/careers/students-graduates).

По следам Джобса

Всегда есть вакансии для начинающих айтишников у компании Apple. Она предлагает стажировки студентам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Стажеры становятся членами команды и работают в важных проектах в США и других странах мира, получают доступ к процессам компании. На сегодня на сайте jobs.apple.com доступно 242 предложения стажироваться в разных странах — Макао, Таиланд, Китай, Австрия, Турция, Нидерланды. Все вакансии требуют уверенного знания английского.

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Начни с Кока-Колы

Компания-производитель одного из самых узнаваемых напитков в мире до 24 августа набирает менеджеров-маркетологов на стажировки в разных странах Восточной и Центральной Европы. Фактически это оплачиваемая работа на полной занятости, вакансии есть еще в Киеве, Дунахарасти (Венгрия), Таллине, Праге, Софии, Вене, Милане, Бухаресте, Варшаве, Афинах. Детали в разделе сайта компании www.coca-colacompany.com.

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Гранты: на дело и учебу

Принято считать, что большинство грантовых, образовательных программ рассчитаны если не на ученых, то на IT-стартаперов. Оба направления в фаворе, но и для других отраслей много возможностей открыто. Так, платформа образовательных и соцпроектов в медицине ГО "M-Gate" содержит информацию о более чем 700 предложениях, 90% которых бесплатны для украинских медиков. Это стажировки, гранты, курсы и образовательные программы. Онлайн-база данных — часть проекта M-Gate, который создает возможности для обучения врачей и медсестер за границей. За обновлениями удобно следить на странице www.facebook.com/MedicalGatepagе.

По программе МВА

Грант на обучение по программе Ukrainian MBA можно добыть только на конкурсе. Это единственная в нашей стране программа, аккредитованная Минобразования и науки Украины и международной Association of MBAs, которая отвечает международным стандартам бизнес-образования. После окончания курса слушатели становятся универсальными управленцами, эффективными в компаниях любого уровня и отрасли. Гранты предусмотрены для победителей, которые займут первые места. Победителю дадут 40 000 грн, за второе место — 30 000 и за третье — 20 000. Заявки принимаются до 5 сентября включительно, онлайн-форму можно заполнить на сайте biggggidea.com.

На свое дело

Открыта регистрация на программу МОМ (Агентство ООН по вопросам миграции) при финансировании ЕС для ветеранов. Жители Киевской, Львовской, Сичеславской областей с удостоверением УБД, желающие начать бизнес, могут претендовать на грант. Бизнес-идеи надо сформулировать в анкете, отправить, посетить 2-дневный тренинг. Затем написать бизнес-план и защитить его. Есть шанс получить 1000 евро на оборудование и материалы для своего дела. В приоритете претенденты, которые в одиночку воспитывают детей, имеют инвалидность. Анкеты принимают до конца августа. Адрес для отправки — на странице IOM Ukraine в Facebook или на сайте gurt.org.ua.

Повысим надои

Агентство США по международному развитию приглашает к участию в проекте "Поддержка аграрного и сельского развития" сельхозкооперативы. Заявки принимаются на грант, который можно потратить на оборудование. По проекту, победитель получит около 300 000 грн на приобретение доильного аппарата или другого приспособления, которое облегчит членам кооператива, особенно женщинам, ручной труд. Заявки можно подавать до 28 августа, 1 октября судьи примут решение (источник www.prostir.ua).

Конкурс по праву

Конкурс инноваций в сфере права Innovating Justice Challenge 2019 принимает заявки на участие до 15 августа. Украинские проекты получат возможность присоединиться к созданию общественно важных начинаний в сфере права, которые выводят предоставление юруслуг на новый уровень. В предыдущие годы 10 команд-участниц Innovating Justice Challenge от HiiL Justice Accelerator из Украины получили гранты на общую сумму 140 тыс. евро. Новые команды пройдут 6-недельную региональную инкубационную программу. В течение курса инноваторы получат знания в области бизнес-моделирования, финансового планирования, разработки коммуникационной и маркетинговой стратегий. С командами будут работать менторы из бизнес-сообщества и госсектора. Обещают грант в размере 20 000 евро.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, сколько хотят зарабатывать украинцы. По данным Гостата средняя зарплата превысила 400 долларов.

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