Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Время – это не деньги: почему Ринат Ахметов выделил сотни миллионов на борьбу с коронавирусом

22 марта, 12:13

Игорь Тимофеев

Украинский бизнес выделяет значительные финансы, чтобы страна не заболела

В вопросах борьбы с распространением коронавируса в Украине нужно принимать быстрые решения, делать конкретные шаги и предпринимать действия, которые окажут нужный эффект.

Об этом пресс-секретарь бизнесмена Рината Ахметова Анна Терехова рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

"Бизнес – это всегда про конкретику, поэтому президент компании SCM, учредитель благотворительного фонда Ринат Ахметов принял решение выделить 300 млн грн для борьбы Украины с коронавирусом. Эти деньги пойдут на закупку экспресс-тестов, аппаратов ИВЛ и другого важного и нужного для страны оборудования", – говорит Анна.

Она абсолютно уверена, что такая обратная связь от Рината Ахметова в тысячу, в миллион раз ценнее, чем сто постов в Facebook с размышлениями о том, "кто прав", "кто виноват" и "что делать".

"Время сейчас – это не деньги. Время сейчас – это жизнь и здоровье каждого из нас. И спасибо всем бизнесменам, кто выделяет значительные финансовые ресурсы для того, чтобы страна не заболела, чтобы страна выздоровела", – добавил Терехова.

По ее мнению, сейчас это задача номер один для государства, бизнеса и каждого из нас.

В тренде
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

"Так давайте же делать то, что зависит от каждого из нас. Давайте оставаться дома и будем здоровы", – призвала Анна.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что для борьбы с коронавирусом в Украине Фонд Рината Ахметова передал Минздраву оборудование для спасения больных от самых опасных осложнений.

Также напомним, что закупленные Фондом экспресс-тесты для выявления коронавируса на сегодняшний деньявляются самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин коронавирус Фонд Рината Ахметова Анна Терехова

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент
Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный моментУкраина
Праздник 40 святых: традиции и ритуалы
Праздник 40 святых: традиции и ритуалыFun
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут изменения
Госбюджет Украины будут урезать из-за коронавируса: кого затронут измененияЭкономика
Коронавирус в Полтавской области: на изоляцию отправили около 500 человек
Коронавирус в Полтавской области: на изоляцию отправили около 500 человекДругие регионы
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной области
Режим чрезвычайной ситуации введен на территории еще одной областиЗапад
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возросло
Количество зараженных коронавирусом в Киеве возрослоДругие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...