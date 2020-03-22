Время – это не деньги: почему Ринат Ахметов выделил сотни миллионов на борьбу с коронавирусом

В вопросах борьбы с распространением коронавируса в Украине нужно принимать быстрые решения, делать конкретные шаги и предпринимать действия, которые окажут нужный эффект.

Об этом пресс-секретарь бизнесмена Рината Ахметова Анна Терехова рассказала в эфире программы "Обратная связь" на телеканале "Украина 24".

"Бизнес – это всегда про конкретику, поэтому президент компании SCM, учредитель благотворительного фонда Ринат Ахметов принял решение выделить 300 млн грн для борьбы Украины с коронавирусом. Эти деньги пойдут на закупку экспресс-тестов, аппаратов ИВЛ и другого важного и нужного для страны оборудования", – говорит Анна.

Она абсолютно уверена, что такая обратная связь от Рината Ахметова в тысячу, в миллион раз ценнее, чем сто постов в Facebook с размышлениями о том, "кто прав", "кто виноват" и "что делать".

"Время сейчас – это не деньги. Время сейчас – это жизнь и здоровье каждого из нас. И спасибо всем бизнесменам, кто выделяет значительные финансовые ресурсы для того, чтобы страна не заболела, чтобы страна выздоровела", – добавил Терехова.

По ее мнению, сейчас это задача номер один для государства, бизнеса и каждого из нас.

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"Так давайте же делать то, что зависит от каждого из нас. Давайте оставаться дома и будем здоровы", – призвала Анна.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что для борьбы с коронавирусом в Украине Фонд Рината Ахметова передал Минздраву оборудование для спасения больных от самых опасных осложнений.

Также напомним, что закупленные Фондом экспресс-тесты для выявления коронавируса на сегодняшний деньявляются самым эффективным способом обнаружения и диагностики заболевания.

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