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"Время Голованова": гость программы – Андрей Пальчевский

13 апреля, 15:38

Сергей Остапенко

Главные темы - Внеочередное заседание Рады, Пасха и пожары в Чернобыле

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – предпринимателем и телеведущим Андреем Пальчевским.

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Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Андрей Пальчевский Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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