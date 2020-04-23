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"Время Голованова": гость программы – Андрей Пальчевский

23 апреля, 12:06

Александр Мещерский

Главные темы - вспышки коронавируса в отдельных регионах и назначение Саакашвили

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Коронавирус в Украине: вспышки COVID-19 в отдельных регионах, медицинская реформа.
  • Послабление карантина в мире: как будут восстанавливать экономику?
  • Внеочередное заседание Верховной Рады: какие вопросы будут рассматривать?
  • Назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – предпринимателем и телеведущим Андреем Пальчевским.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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