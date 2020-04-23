"Время Голованова": гость программы – Андрей Пальчевский

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Коронавирус в Украине: вспышки COVID-19 в отдельных регионах, медицинская реформа.
- Послабление карантина в мире: как будут восстанавливать экономику?
- Внеочередное заседание Верховной Рады: какие вопросы будут рассматривать?
- Назначение Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по реформам.
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – предпринимателем и телеведущим Андреем Пальчевским.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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