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  1. Последние новости Украины

"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Гордон

14 апреля, 15:04

Сергей Остапенко

Главные темы - пожар в Чернобыле и кризис в Украине

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Кто будет нести ответственность за пожары в Чернобыльской зоне?
  • Что будет с экономикой Украины в случае продолжения карантина?
  • Внеочередное заседание ВР: чего ждать?

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – журналистом и телеведущим Дмитрием Гордоном.

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Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Дмитрий Гордон Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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