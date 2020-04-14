"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Гордон

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Кто будет нести ответственность за пожары в Чернобыльской зоне?
- Что будет с экономикой Украины в случае продолжения карантина?
- Внеочередное заседание ВР: чего ждать?
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – журналистом и телеведущим Дмитрием Гордоном.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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