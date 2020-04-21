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  1. Последние новости Украины

"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Гордон

21 апреля, 13:47

Александр Мещерский

Главные темы - годовщина победы Зеленского на выборах и выход Украины из карантина

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Год после победы Владимира Зеленского на президентских выборах;
  • Выход Украины из карантина: чего ждать?
  • Масштабные пожары в Украине: кто понесет ответственность?

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – журналистом Дмитрием Гордоном.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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