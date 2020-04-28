"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Гордон

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Ослабление картина: пора ли открывать рынки в условиях коронавируса?
- Экономические потери: Украина недополучит более 3,5 млрд долларов от заробитчан из-за границы;
- Быстрая программа новых рабочих мест от правительства;
- "Нормандская встреча" глав МИД: когда наступит мир?
- Прогнозы ВОЗ: когда ждать спада заболеваемости?
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – журналистом Дмитрием Гордоном.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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