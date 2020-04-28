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  1. Последние новости Украины

"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Гордон

28 апреля, 12:00

Александр Мещерский

Главные темы - экономические потери Украины и "нормандская встреча"

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Ослабление картина: пора ли открывать рынки в условиях коронавируса?
  • Экономические потери: Украина недополучит более 3,5 млрд долларов от заробитчан из-за границы;
  • Быстрая программа новых рабочих мест от правительства;
  • "Нормандская встреча" глав МИД: когда наступит мир?
  • Прогнозы ВОЗ: когда ждать спада заболеваемости?

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – журналистом Дмитрием Гордоном.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Дмитрий Гордон Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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