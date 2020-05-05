"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Гордон

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Смягчение карантина: что разрешили в разных городах Украины?
- Малый и средний бизнес может готовиться к открытию: готовы ли предприниматели и какие потери они понесли?
- Медицинская реформа: как изменят финансирование больниц и что изменится для простых украинцев?
- США VS Китай: кто виноват в пандемии коронавируса?
- Резонансные дела: ждать ли "посадок"?
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – журналистом Дмитрием Гордоном.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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