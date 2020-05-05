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  1. Последние новости Украины

"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Гордон

5 мая, 12:32

Александр Мещерский

Главные темы - смягчение карантина и медреформа

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Смягчение карантина: что разрешили в разных городах Украины?
  • Малый и средний бизнес может готовиться к открытию: готовы ли предприниматели и какие потери они понесли?
  • Медицинская реформа: как изменят финансирование больниц и что изменится для простых украинцев?
  • США VS Китай: кто виноват в пандемии коронавируса?
  • Резонансные дела: ждать ли "посадок"?

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – журналистом Дмитрием Гордоном.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Фото: REUTERS/Vitaly Nevar

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Дмитрий Гордон Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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