"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак

Главные темы - когда закончится карантин и чего ждать от внеочередного заседания Рады

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

Почему в Николаевской области до сих пор не зафиксирован ни один случай коронавируса?

Чего ждать от внеочередного заседания Верховной Рады?

Когда закончится карантин в Украине?

Ответы на эти вопросы Василий Голованов будет искать вместе с гостем программы – Дмитрием Спиваком.

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Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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