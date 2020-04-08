Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Последние новости Украины

"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак

8 апреля, 16:36

Сергей Остапенко

Главные темы - когда закончится карантин и чего ждать от внеочередного заседания Рады

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Почему в Николаевской области до сих пор не зафиксирован ни один случай коронавируса?
  • Чего ждать от внеочередного заседания Верховной Рады?
  • Когда закончится карантин в Украине?

Ответы на эти вопросы Василий Голованов будет искать вместе с гостем программы – Дмитрием Спиваком.

Реклама

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 8 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 8 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреляУкраина
Запрет ездить на личных авто: как и когда в Украине могут ужесточить карантин
Запрет ездить на личных авто: как и когда в Украине могут ужесточить карантинУкраина
В Украине смягчат карантин: СМИ раскрыли подробности
В Украине смягчат карантин: СМИ раскрыли подробностиУкраина
В киевской больнице умер еще один пациент с коронавирусом: подробности
В киевской больнице умер еще один пациент с коронавирусом: подробностиПроисшествия
Песков: Кремль не изменит политику по Украине ради снятия санкций
Песков: Кремль не изменит политику по Украине ради снятия санкцийПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...