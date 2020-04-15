"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

Что будет с экономикой Украины после карантина?

Как страна выйдет из энергетического кризиса?

Чего ждать от внеочередного заседания Верховной Рады?

Ответы на эти вопросы Василий Голованов будет искать вместе с гостем программы – кандидатом политических наук Дмитрием Спиваком.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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