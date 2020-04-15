"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Что будет с экономикой Украины после карантина?
- Как страна выйдет из энергетического кризиса?
- Чего ждать от внеочередного заседания Верховной Рады?
Ответы на эти вопросы Василий Голованов будет искать вместе с гостем программы – кандидатом политических наук Дмитрием Спиваком.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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