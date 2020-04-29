"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Рынки откроют, а Украина готова к вероятному пику заболевания COVID-19. Какие еще нововведения ждать от Кабмина?
- Коронавирус идет на спад! Как мир будет выходить из карантина и из экономического кризиса?
- В Грузии высказали тревогу относительно вероятного назначения Саакашвили. О чем будет говориить экс-президент Грузии во время встречи с народными депутатами?
- Внеочередное заседание Рады и предупреждение от МВФ;
- Встреча Нормандской четверки на уровне министров. Что держат в секрете?
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – кандидатом политических наук Дмитрием Спиваком.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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