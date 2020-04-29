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  1. Последние новости Украины

"Время Голованова": гость программы – Дмитрий Спивак

29 апреля, 17:57

Александр Мещерский

Главные темы - нововведения от Кабмина и назначение Саакашвили

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Рынки откроют, а Украина готова к вероятному пику заболевания COVID-19. Какие еще нововведения ждать от Кабмина?
  • Коронавирус идет на спад! Как мир будет выходить из карантина и из экономического кризиса?
  • В Грузии высказали тревогу относительно вероятного назначения Саакашвили. О чем будет говориить экс-президент Грузии во время встречи с народными депутатами?
  • Внеочередное заседание Рады и предупреждение от МВФ;
  • Встреча Нормандской четверки на уровне министров. Что держат в секрете?

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – кандидатом политических наук Дмитрием Спиваком.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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