"Время Голованова": гость программы – Михаил Саакашвили

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Назначение Саакашвили на пост вице-премьер-министра: хватит ли голосов в Раде?
- Годовщина Балаклеи: когда накажут виновных?
- Коронавирус в Украине: возможен ли быстрый выход из карантина?
- Коронавирус в мире: страны выходят из карантина, в США прогнозируют безработицу;
- Оскверненный памятник советским танкистам в Ровно.
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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