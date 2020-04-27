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"Время Голованова": гость программы – Михаил Саакашвили

27 апреля, 16:46

Александр Мещерский

Главные темы - назначение Саакашвили и годовщина Балаклеи

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Назначение Саакашвили на пост вице-премьер-министра: хватит ли голосов в Раде?
  • Годовщина Балаклеи: когда накажут виновных?
  • Коронавирус в Украине: возможен ли быстрый выход из карантина?
  • Коронавирус в мире: страны выходят из карантина, в США прогнозируют безработицу;
  • Оскверненный памятник советским танкистам в Ровно.

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостем программы – экс-президентом Грузии, бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Саакашвили Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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