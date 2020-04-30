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"Время Голованова": гости программы – Кирилл Тимошенко и Андрей Пальчевский

30 апреля, 14:02

Александр Мещерский

Главные темы - встреча "Нормандской четверки" и открытие рынков с 1 мая

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".

  • Внеочередное заседание Верховной Рады: спецпроцедура банковского закона, когда будут голосовать за назначение Саакашвили?
  • Встреча "Нормандской четверки" на уровне министров. О чем договорятся?
  • Открытие рынков с 1 мая: ждать ли вспышки коронавируса?
  • В мире зафиксировали первый миллион вылечившихся от коронавируса;
  • Ослабление карантина в мире.

Эти темы Василий Голованов обсудит с гостями программы – замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко и предпринимателем Андреем Пальчевским.

Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".

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Украина 24 Время Голованова

Источник: Сегодня

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