"Время Голованова": гости программы – Кирилл Тимошенко и Андрей Пальчевский

На телеканале "Украина 24" продолжается социально-политический проект "Время Голованова".
- Внеочередное заседание Верховной Рады: спецпроцедура банковского закона, когда будут голосовать за назначение Саакашвили?
- Встреча "Нормандской четверки" на уровне министров. О чем договорятся?
- Открытие рынков с 1 мая: ждать ли вспышки коронавируса?
- В мире зафиксировали первый миллион вылечившихся от коронавируса;
- Ослабление карантина в мире.
Эти темы Василий Голованов обсудит с гостями программы – замглавы Офиса президента Кириллом Тимошенко и предпринимателем Андреем Пальчевским.
Смотрите сегодня "Время Голованова" в 21:00 на канале "Украина 24".
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