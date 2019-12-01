Время обедать: почем бизнес-ланчи в Украине и в мире

В Вашингтоне предпочитают обедать в открытых буфетах, а в Бельгии ни один бизнес-ланч не обходится без бокала вина

Реклама

Киев попал в список лучших гастро-городов Европы. Британцы которые, составили рейтинг, говорят, что украинская кухня недооценена и ей есть чем удивлять. Новости "Сегодня" решили выяснить, во сколько обойдется пообедать в Киеве и за рубежом.

Столичные клерки любят обедать вне офиса, признается менеджер ресторана в центре Киева.

"Сейчас у нас это суп с броколли. Так же сырный суп, крем-супы. Салаты – это овощной салат с сыром под ореховым соусом, с курицей. И так же овощной больше с капустой, кукурузой и ветчиной", – описывает разнообразие первых блюд менеджер Елена Дмитренко.

На второе предлагают картофель, пасту или рыбу с гарниром.

"Обед стоит 149 гривен, либо же 129 гривен", – говорит она.

Американцы часто обедают в открытых буфетах. Меню здесь можно формировать самостоятельно, объясняет секретарь посольства Украины в США.

"Для работников, скажем, очень удобно – выйти в обед, быстро взять себе, чтобы они хотели съесть, чем скажем где-то сидеть в заведении и заказывать и долго ждать", – рассказывает госслужащая Наталья Сольева.

А еще – это значительно дешевле, чем в ресторанах Вашингтона.

"Мы взяли салат из различных видов колбасы. Мы взяли овощи на гриле. Мы взяли немного мягкого мяса и немного риса с овощами", – делится Наталья.

Такой обед стоил на наши деньги 167 гривен. То есть лишь на 18 гривен дороже, чем в Киеве.

Бельгийцы обедают с бокалом вина – раскрывает секреты европейского питания Анна Деклерк. Едят в Старом Свете исключительно с 12:00 до 14:30. В другое время большинство заведений закрыто до шести вечера.

"Здесь принято достаточно плотно обедать и обязательно с вином. Есть обычно какой-то аперитив. Мы заказали Сант-Якобс – морское блюдо и второе – карпаччо из говядины. Как основное блюдо, здесь очень принято кушать рыбу", -отмечает Анна Деклерк, жительница Генри.

Обычно офисные работники ежедневно едят горячее. Однако разнообразием гарниров их не радуют.

"Нас даже не спросили, что мы хотим к рыбе или мясу, здесь нет такой опции. Картошка. Максимум – тебе ее вареную могут принести", – добавляет Анна.

Обычный обед в Гентри в пересчете обойдется в 793 гривны.

Но не все украинцы могут выйти в кафе или ресторан на обед. Поэтому новости "Сегодня" разобрались, что брать с собой на работу, чтобы полноценно поесть. Ведь одна из бед офисной работы – отсутствие возможности питаться здорово и полезно. Диетологи утверждают, что полноценный обед стоит планировать, иначе придется есть фастфуд или конфеты из офиса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама