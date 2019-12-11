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До 16 декабря в Украине днем сохранится теплая погода, ночью же в редких областях температура будет опускаться ниже одного градуса мороза. Снега тоже не предвидится, зато периодически жителей западных регионов страны ждут дожди. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

В четверг, 12 декабря, по всей стране днем воздух прогреется до 2-4 градуса тепла, а ночью ожидаются заморозки до 1 градуса. В Закарпатской области пройдут кратковременные дожди, а в остальных областях будет светить солнышко.

В пятницу, 13 декабря, по всей стране будет пасмурно и сыро, хотя дожди пройдут только в Закарпатской области. Температура сохранится на уровне до 5 градусов тепла днем, и от нуля до минус 2 градусов ночью.

Кстати, 13 декабря православные верующие отмечают праздник Андрея Первозванного. И в древности по этому празднику определяли погоду на всю зиму. По приметам, если в этот праздник выпадает снег и не тает до вечера из-за мороза, то он будет лежать еще 110 дней. Нам, судя по всему, снежные завалы в этом году не грозят.

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В субботу, 14 декабря, дожди пройдут уже по всей Украине. Дневная температура составит от двух до пяти градусов тепла, а в южных регионах – и до 10 выше нуля. Ночью заморозки будут только в Киеве и Львовской области.

В тренде Время шашлыков: какая погода ждет украинцев в середине декабря

Воскресенье, 15 декабря, будет одним из самых теплых дней на неделе: в южных регионах будет до плюс 8 градусов днем, а в западных — до плюс 10. До 4 тепла составит температура ночью. Дожди пройдут по всей стране, кроме западных областей.

А в понедельник, 16 декабря, украинцев порадует и солнышко, и тепло: по всей стране будет сухо, а воздух днем прогреется до 7-10 градусов. Но если соберетесь на шашлыки, допоздна не сидите: ночью температура резко упадет до нуля.

Но тем, кто ждет настоящий Новый год, расстраиваться не стоит: известный народный синоптик прогнозирует, что как раз к концу месяца нас ждут и снегопады, и морозы. Пока же метеорологи подвели климатические итоги осени: среднемесячная температура ноября в столице составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

Била погода температурные рекорды и в октябре:

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