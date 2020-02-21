"Время солидарности, а не стигмы": ООН осудила жителей Новых Санжар

Представительство ООН в Украине осуждает причастных к произошедшему накануне нападению на автобусы с эвакуированными из охваченного коронавирусной эпидемией региона Китая украинцами.

Как заявили 21 февраля в организации, случившемуся в Новых Санжарах "не должно быть места в сегодняшней Украине", поскольку эвакуированные и так уже прошли через "травмирующий период затяжной изоляции" и заслуживают достойного и безопасного возвращения в Украину.

"ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация. Мы продолжаем поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19", – отметили в представительстве Организации Объединенных Наций.

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В организации назвали сферу здравоохранения одной из немногих, которая позволяет странам возможность работать вместе ради общего дела.

"В прошлом, в ситуациях со вспышками болезней, страх и недоверие тормозили, а отнюдь не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас – время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы", – резюмировали в представительстве ООН.

Как сообщали новости "Сегодня", основная группа украинцев из Уханя прибыла в Украину 20 февраля. Однако не все было гладко: из-за погоды самолет пришлось сначала посадить в Борисполе на дозаправку, после чего он отправился в Харьков. Но самое главное началось позже в Новых Санжарах, где местные жители взбунтовались и не хотели пускать "украинских китайцев". Начались ожесточенных столкновения с силовиками.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ему известно, кто может стоять за случившимся, добавив , что те люди, которые совершили правонарушения, бросали камни, задержаны.

Подробнее о произошедшем читайте в онлайн-хронике "Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса" на сайте "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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