"Вірні збірній" поддержали украинскую команду на "Арене Львов" в противостоянии со словаками

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Сегодня, 21:50

"Вірні збірній" поддержали украинскую команду на "Арене Львов" в противостоянии со словаками

9 сентября на стадионе "Арена Львов" украинская сборная победила сборную Словакии в своем втором матче в "Лиге наций" УЕФА, счет 1:0. И хотя игра Украина – Словакия прошла без зрителей, наша команда чувствовала веру своих фанов. "Вірні збірній" сумели создать атмосферу поддержки и на самом стадионе.

54 украинских флага из 54 городов Украины развевались на трибунах. На каждом из них – подписи и пожелания участников фан-движения любимой команде, собранные в течение мая – июля в рамках роуд-шоу "Вірні збірній". Масштабное действо организовал премиум-спонсор национальной сборной компания "Перша приватна броварня". Несколько тысяч болельщиков из Закарпатской, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской областей и Волыни на этих флагах поделились своей верой в игроков и постарались передать свою любовь и поддержку через теплые слова в сине-желтом полотне.

Напомним, матч Украина – Словакия состоялся во Львове сегодня, 9 сентября. Однако зрители на "Арену Львов" не смогли попасть из-за санкций со стороны УЕФА по отношению к сборной Украины. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал нашу команду одним домашним матчем без зрителей еще 27 ноября 2015 года.
Словакия, футбол, Украина, арена львов, Перша приватна броварня, Вірні збірній, Лига наций УЕФА

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