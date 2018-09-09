"Вірні збірній" поддержали украинскую команду на "Арене Львов" в противостоянии со словаками

9 сентября на стадионе "Арена Львов" украинская сборная победила сборную Словакии в своем втором матче в "Лиге наций" УЕФА, счет 1:0. И хотя игра Украина – Словакия прошла без зрителей, наша команда чувствовала веру своих фанов. "Вірні збірній" сумели создать атмосферу поддержки и на самом стадионе.

54 украинских флага из 54 городов Украины развевались на трибунах. На каждом из них – подписи и пожелания участников фан-движения любимой команде, собранные в течение мая – июля в рамках роуд-шоу "Вірні збірній". Масштабное действо организовал премиум-спонсор национальной сборной компания "Перша приватна броварня". Несколько тысяч болельщиков из Закарпатской, Житомирской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Киевской областей и Волыни на этих флагах поделились своей верой в игроков и постарались передать свою любовь и поддержку через теплые слова в сине-желтом полотне.

Напомним, матч Украина – Словакия состоялся во Львове сегодня, 9 сентября. Однако зрители на "Арену Львов" не смогли попасть из-за санкций со стороны УЕФА по отношению к сборной Украины. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал нашу команду одним домашним матчем без зрителей еще 27 ноября 2015 года.