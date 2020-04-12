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Все будет хорошо: что политики желают украинцам на Пасху и Вербное воскресенье

12 апреля, 13:05

Игорь Тимофеев

Украинцев призвали открыть сердца для искренней молитвы

/ Фото: Getty Images

В воскресенье, 12 апреля, украинцы отмечают сразу несколько религиозных праздников: христиане западного обряда – Пасху , а православные и грекокатолики – Вербное воскресенье. Украинские политики тепло приветствуют соотечественников с этими светлыми праздниками.

Президент Владимир Зеленский выразил свои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи.

"Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможно. Крепкого здоровья, мира и щедрой судьбы вам и вашим семьям. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", – пожелал украинцам глава государства на своей официальной странице в сети.

Так, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко обратился к христианам восточного обряда по случаю Входа Господня в Иерусалим и пожелал им добра, согласия, благополучия и душевного тепла.

Он также сердечно поздравил христиан, празднующих сегодня Воскресение Христово.

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"В этот светлый день все верующие открывают свои сердца для искренней молитвы и благодарения Господу за его любовь и покровительство. Сегодня у нас каждый должен проявить христианскую и гражданскую сознательность и объединиться в искренней молитве к Господу дистанционно", – призвал Порошенко и пожелал, чтобы в каждой украинской семье царило благополучие и согласие.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман (2016-2019) пожелал соотечественникам крепкого здоровья, душевного спокойствия и веры в победу добра и справедливости.

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Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун пожелала украинцам встретить праздник Пасхи в уюте, покое и уверенности в том, что все будет хорошо.

"Пусть праздник Пасхи наполнит вас энергией и верой в собственные силы. Держаться вместе! Только на дистанции от 1,5 метра и моем руки", – осталась верной себе экс-глава Минздрава

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко всех православных и греко-католиков поздравил с Вербным воскресеньем, а римо-католиков – с Пасхой.

"В этом году впервые за много лет не святили вербу в церкви. Верю, что нас спасет не только совместная молитва, но и общая ответственность за безопасность друг друга. В этот день прошу у Бога здоровья, благополучия и спокойствия для украинцев", – писал политик.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль душевно поздравил украинцев с "католической" Пасхой и пожелал уюта, мира и благополучия .

Также сообщалось, что настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал соотечественников оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.

Видео: facebook.com/epifaniy

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Пасха поздравления Владимир Зеленский Владимир Гройсман Олег Ляшко Петр Порошенко Ульяна Супрун Пасха 2020

Источник: Сегодня

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