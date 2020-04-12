Все будет хорошо: что политики желают украинцам на Пасху и Вербное воскресенье

В воскресенье, 12 апреля, украинцы отмечают сразу несколько религиозных праздников: христиане западного обряда – Пасху , а православные и грекокатолики – Вербное воскресенье. Украинские политики тепло приветствуют соотечественников с этими светлыми праздниками.
Президент Владимир Зеленский выразил свои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи.
"Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможно. Крепкого здоровья, мира и щедрой судьбы вам и вашим семьям. Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", – пожелал украинцам глава государства на своей официальной странице в сети.
Так, пятый президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко обратился к христианам восточного обряда по случаю Входа Господня в Иерусалим и пожелал им добра, согласия, благополучия и душевного тепла.
Он также сердечно поздравил христиан, празднующих сегодня Воскресение Христово.
"В этот светлый день все верующие открывают свои сердца для искренней молитвы и благодарения Господу за его любовь и покровительство. Сегодня у нас каждый должен проявить христианскую и гражданскую сознательность и объединиться в искренней молитве к Господу дистанционно", – призвал Порошенко и пожелал, чтобы в каждой украинской семье царило благополучие и согласие.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман (2016-2019) пожелал соотечественникам крепкого здоровья, душевного спокойствия и веры в победу добра и справедливости.
Бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун пожелала украинцам встретить праздник Пасхи в уюте, покое и уверенности в том, что все будет хорошо.
"Пусть праздник Пасхи наполнит вас энергией и верой в собственные силы. Держаться вместе! Только на дистанции от 1,5 метра и моем руки", – осталась верной себе экс-глава Минздрава
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко всех православных и греко-католиков поздравил с Вербным воскресеньем, а римо-католиков – с Пасхой.
"В этом году впервые за много лет не святили вербу в церкви. Верю, что нас спасет не только совместная молитва, но и общая ответственность за безопасность друг друга. В этот день прошу у Бога здоровья, благополучия и спокойствия для украинцев", – писал политик.
Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль душевно поздравил украинцев с "католической" Пасхой и пожелал уюта, мира и благополучия .
Также сообщалось, что настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний призвал соотечественников оставаться дома на Пасхальные праздники из-за вспышки коронавируса.
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