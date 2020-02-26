Что нужно знать о коронавирусе: онлайн-трансляция с главным иммунологом Украины

Распространение нового китайского коронавируса COVID-19 по всему миру, смерть тысяч и заражение десятков тысяч людей заставляет внимательно отслеживать ситуацию вокруг него.

Чтобы знать все, что нужно, о коронавирусе – смотрите на Facebook-странице Фонда Рината Ахметова онлайн-трансляцию с главным иммунологом Украины, инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Украины, заведующим кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольгой Голубовской.

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Трансляция состоится 26.02, начало в 11:00.

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ВНИМАНИЕ! Вопросы Ольге Голубовской можно задавать на странице Фонда в Facebook, а также во время трансляции в комментариях.

Больше читайте в спецтеме "Сегодня": "Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Видео: Пресс-служба МВД

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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