Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Что нужно знать о коронавирусе: онлайн-трансляция с главным иммунологом Украины

26 февраля, 10:14

Инфекционист Ольга Голубовская расскажет, как избежать заражения COVID-19

Распространение нового китайского коронавируса COVID-19 по всему миру, смерть тысяч и заражение десятков тысяч людей заставляет внимательно отслеживать ситуацию вокруг него.

Чтобы знать все, что нужно, о коронавирусе – смотрите на Facebook-странице Фонда Рината Ахметова онлайн-трансляцию с главным иммунологом Украины, инфекционистом, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом Украины, заведующим кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца Ольгой Голубовской.

Реклама

Трансляция состоится 26.02, начало в 11:00.

В тренде
Лавины в Карпатах и ураганный ветер: в Украине ухудшится погода

ВНИМАНИЕ! Вопросы Ольге Голубовской можно задавать на странице Фонда в Facebook, а также во время трансляции в комментариях.

Больше читайте в спецтеме "Сегодня": "Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения".

Видео: Пресс-служба МВД

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

пневмония коронавирус Ольга Голубовская вирусолог COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системы
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыЭкономика
"Есть два вопроса, которые волнуют всех": в США оценили президентство ЗеленскогоПолитика
"Украины нет": Сурков выступил за принуждение силой к "братским отношениям" с КиевомПолитика
"Дорога в никуда" и облака пыли: на Одесскую область обрушился сильнейший шторм (фото и видео)Одесса
Коронавирус дарит Украине новые возможности – Милованов
Коронавирус дарит Украине новые возможности – МиловановЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...