Все командиры – российские офицеры: Наев рассказал об "армии Л/ДНР"

Часто "отпускников" и добровольцев в России набирают из числа осужденных преступников, объяснил генерал

В структуре "армии" т.н. "ДНР и "ЛНР" на руководящих постах везде российские военные, так как местным предателям Украины они не доверяют командовать военными операциями. Об этом рассказал в интервью одну из украинских СМИ, текст которого опубликован на сайте Министерства обороны, командующий Операцией объединенных сил генерал лейтенант Сергей Наев.

По его словам, Россия создала фейковые республики для дестабилизации ситуации в Украине, а поддерживаются всем необходимым целиком и полностью с российской территории.

"По своей сути "1-й и 2-й армейские корпуса", которые оккупанты создали на подконтрольных им территориях в Донецкой и Луганской областях, которые подчиняются Южному военному округу ВС РФ. Оба корпуса входят в состав 8-й общевойсковой армии, штаб которой находится в Новочеркасске (РФ). Именно с территории России оккупационные войска получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, деньги и продовольствие", – рассказал Наев.

Также он отметил, что руководят боевиками кадровые российские военные: все должности – от командира роты и выше – в тех формированиях укомплектованы офицерами РФ.

"Это, прежде всего, связано с недоверием русского командования местным предателям. Комплектуются подразделения российских оккупационных войск также преимущественно российскими "отпускниками" и "добровольцами" из числа осужденных преступников, русских националистов и других авантюристов, которые вербуются для участия в войне в Украине российскими военкоматами. Поэтому мы имеем дело с российской вооруженной агрессией и действовать должны соответственно", – подчеркнул генерал.

Наев добавил, что главной задачей остается недопущение распространения оккупации на другие территории Украины.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук рассказывал о серьезных проблемах в "армии ДНР". По его словам, некоторые подразделения боевиков существует только на бумаге, так как не укомплектованы личным составом. Кроме того, в стане противника процветает алкоголизм и наркомания.

Также сообщалось, что в НАТО раскрыли огромную "сеть" российских специалистов в "ДНР" и "ЛНР". Председатель Военного комитета Альянса Петр Павел рассказывал, Россия поддерживает боевиков не только вооружением и военной техникой, но и своими специалистами в управленческих структурах в различных сферах т.н. "ДНР" и "ЛНР", в которых задействованы до пяти тысяч специалистов из РФ.