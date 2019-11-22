Все о реконструкции Центрального моста в Днепре в репортаже телеканала "Украина" сегодня в 23:20

Программа расскажет о перипетиях реконструкции одного из самых больших мостов в Украине

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Редкая птица долетит... Новый мост в Днепре! Ремонтировали долго, но качественно?

"Мы с вами на центральном мосту нашего города. Это одна из главных артерий города вообще связывающая левый и правый бере", – говорит Егор Засыпкин, историк, научный сотрудник национального исторического музея им. Д. И. Яворницкого. "За срок своей эксплуатации он ни разу капитально не ремонтировался. И на момент ремонта он действительно нуждался в нем", – отмечает Анна Микович, фотомодель. "Мы просто пришли в ужас. Он просто висит на соплях, он находился на стадии полураспада", – заявляет Борис Филатов, мэр Днепра.

На телеканале "Украина" выйдет в эфир спецрепортаж "По следам городского головы. Днепр". Авторы программы рассказывают о том, как в городе реконструировали один из самых больших мостов страны. Подробности и перипетии проекта раскроются сегодня в 23:20.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Днепре "тихо" открыли Центральный мост после ремонта. После тестирования на переправе троллейбусной сети, запуска бесплатных автобусов и инспекции от мэра города Бориса Филатова – объект досрочно сдали в эксплуатацию.

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