Убийство активистки Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать

Кем была Катя Гандзюк, кто именно выплеснул на нее серную кислоту и кому могла быть выгодна ее смерть

4 ноября умерла в больнице известная херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили кислотой. В результате нападения концентрированная серная кислота попала в глаза, на голову девушки, на спину и руку. В результате нападения у Кати оказалось обожжённым порядка 40% кожного покрова, ей пришлось перенести 11 операций. Увы, сложные и болезненные процедуры так и не помогли: по предварительным данным, у девушки оторвался тромб. Кате Гандзюк было 33 года.

Кем была Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк родилась и всю жизнь прожила в Херсоне. Она была известной в городе политической и общественной активисткой, выполняла обязанности и. о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, а также занимала должность советника городского головы Херсона Владимира Николаенко.

Была активной участницей Помаранчевой революции в Киеве и Евромайдана в Херсоне. В 2006 году избиралась депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва от Блока Юлии Тимошенко. А в мае 2014 года – депутатом Херсонского городского совета по списку политической партии "Батькивщина", но уже в сентябре 2015 года была исключена из партийных рядов.

После оккупации Крыма Россией и начала войны на Донбассе работала помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области. Активистка неоднократно вступала в конфликты с чиновниками в регионе. После нападения она отказалась сотрудничать с херсонскими правоохранителями из-за недоверия к местной полиции.

Как это было: литр серной кислоты и банда бывших АТОшников

Подробности нападения на Гандзюк описал в своем Facebook брат нардепа Мустафы Найема Маси Найем.

"Это произошло когда она выходила из своего парадного. Парень был в черной футболке. Его кто-то таки нанял, у него была задача вылить кислоту Кате в лицо. С этой задачей парень справился – Катя в реанимации", – написал Маси Найем.

Было 8:30 утра. Ничего не подозревающая Катя Гандзюк, как обычно, шла на работу.

Нападавший не особенно прятался: его изображение зафиксировали объективы камер слежения, которые сразу же оказались в распоряжении полиции. Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Кроме того, он оставил неподалеку от места преступления стеклянную банку с остатками едкого вещества, которым облил Гандзюк. А на банке – отпечатки своих пальцев.

Екатерина Гандзюк в больнице. Фото: Маси Найем

Дело, которое изначально было квалифицировано как хулиганство, уже в тот же день, 31 июля, было переквалифицировано на ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего. Мало того, это дело взял под личный контроль генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Правда, расследование началось с фальстарта. Подозреваемого задержали уже 3 августа – ранее судимый житель Херсона в 2011 году уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 185 ч.3. ("Кража, совершенная с проникновением в жилье"). Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

Но как выяснилось, задержали не того: Геннадий Новиков не имел никакого отношения к этому преступлению, и подозреваемого отпустили из-под стражи.

Новым подозреваемым, непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк оказался Никита Грабчук – именно он, по версии следствия, выплеснул на Катю Гандзюк литр концентрированной серной кислоты. Сама Гандзюк запомнила нападавшего и впоследствии заявила, что это был именно Грабчук.

"Это тот, о котором говорят, что он облил кислотой. Я узнала того человека, о котором говорят (в полиции. – Ред.). Нет никаких сомнений в том, что все задержанные причастны", – рассказала Гандзюк 25 сентября. Пострадавшая заявила, что это было покушение на убийство.

Второй подозреваемый, Виктор Горбунов, фигурирует в уголовном деле как человек, который купил кислоту. В течение месяца полиция арестовала кроме Грабчука и Горбунова еще троих людей по подозрению в причастности к этому жестокому преступлению: уже 23 августа суд избрал пятому подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщил первый замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, все задержанные были бывшими участниками АТО.

"Руководил этой группой 41-летний житель Херсонской области, бывший участник АТО, который последнее время занимался общественной деятельностью и является основателем местной организации участников АТО. Он использовал свой авторитет и задействовал для совершения преступления своих младших боевых побратимов, жителей Житомирской и Хмельницкой областей", – рассказал Вячеслав Аброськин.

Организатору "светит" пожизненное, если не сдаст заказчиков

Задержанные не особенно отпирались: четверо из них (кроме подозреваемого в организации) признались в совершении преступления.

"Их причастность к нападению на гр. Гандзюк, по версии следствия, подтверждается как собранными вещественными доказательствами, так и предоставленными свидетельствами", – сообщил 22 августа пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало.

Он также рассказал, что четверо из задержанных признались следователям, что получили предложение за денежное вознаграждение облить Катю Гандзюк кислотой. По словам спикера полиции, это предложение якобы поступило от пятого задержанного, с которым они проходили военную службу и который был их командиром. Однако, по словам Тракало, сам организатор от сотрудничества со следствием отказывается.

После смерти Гандзюк стало известно, что уголовное производство переквалифицировали в законченное умышленное убийство.

По информации, которую обнародовал 4 ноября в Facebook депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко, имя подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк – Сергей Торбин.

"Сегодня, после трагической гибели Кати Гандзюк, я обращаюсь к подозреваемому в убийстве Кати Сергею Торбину: иного приговора, кроме как пожизненного заключения тебе, подонку, не светит!" – заявил Геращенко.

По его словам, Торбину могут смягчить приговор, если он сообщит имя заказчика убийства.

"Тогда суд учтет это и при вынесении приговора ты получишь не пожизненное заключение, а лет 10-15", – говорится в сообщении нардепа.

Всего по делу об убийстве Гандзюк под следствием находится пять человек. Кроме предполагаемого организатора Сергея Торбина и исполнителя Никиты Грабчука, это Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов и Владимир Васянович. Все они дали исчерпывающие показания по тому, как организовывалось и исполнялось это бесчеловечное преступление.

При этом круг подозреваемых в заказе убийства херсонской активистки намного шире. Как заявил во время выступления в Верховной Раде 6 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко, ранее Екатерина Гандзюк лично рассказывала ему о желающих от нее избавиться.

"Сегодня мы имеем подозрения в отношении 12 человек, которые, предположительно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователями. Обращаю также внимание, что мне лично она говорила о трех из этих лиц. Следствию – несколько больше", – сказал Луценко.

Также, по словам генпрокурора, следствию сильно повредила утечка информации.

Как рассказал в свою очередь председатель, Национальной полиции Сергей Князев, организатор убийства Кати Гандзюк оценил ее жизнь в 5 тыс долларов. Об этом Князев сообщил 6 ноября народным депутатам во время доклада о состоянии расследования уголовного производства в отношении убийства активистки.

Кто виноват в убийстве Екатерины Гандзюк

Изначально следствие рассматривало три версии нападения.

"Следствием рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты", – говорилось в сообщении пресс-службы МВД, которое было распространено 1 августа.

3 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что принял решение передать следствие по поиску заказчиков преступления в центральный аппарат СБУ. По мнению следствия, к нападению причастны представители правоохранительных и государственных структур.

"По факту покушения на убийство с особой жестокостью Гандзюк К.В., которое совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов, при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины, с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в южном регионе страны", – говорится в тексте скриншота, опубликованного генпрокурором в комментарии к своей публикации в Facebook от 3 августа.

Сама активистка считала, что заказчиками нападения на нее могут быть нынешние или бывшие правоохранители.

"Я почти уверена, что у заказчика в гардеробе висит форма с погонами, возможно, даже и не одна. Как только я стала чиновником в ноябре 2016 года, мы принимали дела и становились свидетелями ужасных злоупотреблений и преступлений. Правоохранители – первые люди, с кем мы общались, говорили, что надо наводить порядок", – вспоминала Екатерина Гандзюк.

5 ноября ГПУ передала расследование уголовного производства по покушению на активистку в СБУ, которая теперь будет устанавливать заказчиков преступления.

6 ноября Верховная Рада поддержала создание парламентской Временной следственной комиссии по расследованию нападений на активистов в Украине, в том числе и убийства Екатерины Гандзюк.

Британия и США требуют привлечь убийц активистки к ответственности

После известия о смерти активистки президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для того, чтобы убийцы были найдены, наказаны и оказались на скамье подсудимых. Об этом глава государства заявил во время встречи с украинской общиной в Анталии (Турция).

"Каждую неделю мы теряем украинских героев, которые под пулями российских оккупантов гибнут на Донбассе. Внутри страны, к сожалению, тоже случаются трагедии. Только что мне сообщили, что активистка Екатерина Гандзюк, на которую была осуществлена атака извергов с помощью кислоты, умерла в больнице. Мы все должны объединить усилия для того, чтобы это случилось. Вместе помочь правоохранительным органам, помочь полиции, чтобы зло было наказано", – подчеркнул глава государства.

Позже, 6 ноября Порошенко призвал политиков не спекулировать на трагедии, не бросаться голословными заявлениями, и не пиариться на крови.

"Требования гражданского общества об открытости, беспристрастности, прозрачности и эффективности следствия – абсолютно обоснованы. Этим мы должны продемонстрировать верность европейским ценностям. За это мы боролись", – заявил президент.

"Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее – без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память ...", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Реакция международной общественности не заставила себя ждать. Посол США в Украине Мари Йованович заявила в Twitter, что США требуют привлечь к ответственности заказчиков убийства активистки.

"От имени правительства США и американского народа выражаю свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Екатерины Гандзюк. Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", – говорится в сообщении.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также призвала власти Украины привлечь к ответственности виновных в нападении на Гандзюк. Об этом дипломат написала у себя в Twitter.

"Крайне расстроена известием о смерти Екатерины Гандзюк. Она с мужеством и достоинством боролась со своими ужасными ранами. Важно, чтобы лица, ответственные за эту страшную атаку, были привлечены к ответственности", – написала госпожа посол.

К этим призывам присоединились также и в представительстве ООН в Украине, где очень резко отреагировали на известие о смерти активистки.

"Представительство ООН в Украине выражает соболезнования родственникам и друзьям Екатерины Гандзюк. Безнаказанность преступлений против общественных активистов, журналистов и других лиц, которые выступают публично, является неприемлемой. ООН призывает к немедленному расследованию, отчетности и правосудию", – написала в Twitter координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

С соответствующими заявлениями выступили также в Госдепе США и МИД Канады.