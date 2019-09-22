Все оттенки осени: синоптики рассказали о капризах погоды на неделю

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Осень вступила в свои права и в течение следующей недели в Украине погода будет очень переменчивой: дневное потепление, ночные заморозки и дожди с сильным ветром. И, начиная с 24 сентября, даже не смотря на солнечную погоду, будет достаточно холодно. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в понедельник, 23 сентября, синоптики обещают сухую и солнечную погоду. Но относительно тепло будет лишь на западе и юге Украины – там воздух прогреется до +20-22, местами до +24. На остальной территории страны будет до +15, а местами максимум до +17.

Во вторник, 24 сентября, похолодает еще на 2-4 градуса. Воздух прогреется максимум до +20-21 на юге. На остальной территории +12-14, местами до +16. А ночью в северных, восточных и части центральных регионов Украины будут ощутимые заморозки до -1-2 ниже нуля. Но дождей не прогнозируют нигде.

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В среду, 25 сентября, запад Украины затянут тучи и начнутся осенние дожди. На остальной территории без осадков, а температурный режим останется на уровне предыдущего дня – с ночными заморозками.

В тренде Ближайшая ночь будет очень холодной: когда в Украине снова потеплеет

В четверг, 26 сентября, проливными дождями затянет почти всю Украину за исключением восточных регионов. Но вместе с дождями придет и потепление. Особенно ощутимо это будет ночью, поскольку перепады между дневной и ночной температурой сократятся. Днем по Украине в среднем до +14-17, на юге до +20. Ночью – до +9-11.

В пятницу, 27 сентября, температурный режим останется приблизительно на уровне четверга. Возможно похолодание на 1-2 градуса. Дожди продвинутся вглубь и дойдут до восточных границ Украины. На западе на смену дождям придет практически непроглядная облачность. Теплее всего будет на юге – до +18. На остальной территории в среднем до +12-14, в центре до +16.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в осенние три месяца. По прогнозам, сентябрь еще побалует теплом, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом.

Также недавно сообщалось, что этой осенью Украину ждет хороший урожай. Вместе с тем украинцам прочат дефицит картошки. Специалисты рассказали, нужно ли запасать овощ на зиму:

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