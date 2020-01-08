"Все пассажиры и члены экипажа погибли": Зеленский рассказал о крушении самолета в Иране

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию окрушении самолета Boeing-737"Международных авиалиний Украины" в Иране. И экипаж, и пассажиры лайнера погибли, сообщил на своей странице в Facebook президент.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта", – говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что, по предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Сейчас украинское посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списки погибших.

"Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал президент.

Тем временем в авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ситуацию пока не комментировали.

Напомним, авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" со 180 пассажирами на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Причиной аварии стала техническая неисправность. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни до Києва.

Пока официальной информации очень мало, но уже есть несколько версий произошедшего. Reuters сообщает, что падение могло произойти из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолёт мог быть случайно сбит иранской ракетой.

А в ночь на пятницу, 27 декабря, в Казахстане произошла авиакатастрофа, в которой погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивалось как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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