Все ракеты попали в цель: в Украине успешно испытали ракетный комплекс "Ольха"

Вчера, 16:38

Советник президента привел пример, на что способен новый ракетный комплекс


В Украине успешно испытали новый ракетный комплекс "Ольха". Все четыре запущенные из него ракеты попали точно в цель. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Приветствую всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха". Только что получил доклад, что все четыре ракеты попали в цель", – написал Порошенко.

В свою очередь внештатный советник президента Юрий Бирюков, который присутствовал на запусках, рассказал, на что способен комплекс "Ольха". Для примера он взял условный вражеский блокпост с парой блиндажей.

"Блокпост – это всегда пару блиндажей, это укрытие техники, помещение блокпоста. Представьте – туда вылетает 12 ракет, в каждой из них большое количество взрывчатки. Каждая ракета наведена очень точно в каждый из объектов и одним запуском можно все уничтожить", – рассказал он.

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Также Бирюков отметил, что на испытаниях присутствует секретарь СНБО Александр Турчинов, представители Укроборонпрома, Министерства обороны и ракетчики.

Недавно сообщалось, что Украина вышла на финальную стадию разработки новейшего ракетного комплекса "Гром" с радиусом удара до 280 км.

Ранее на сайте "Сегодня" сообщалось, как создают украинские ракетные комплексы. Помимо "Грома", в нашей стране проводятся испытания ракетного комплекса "Ольха", который является глубокой модернизацией старой советской реактивной системы залпового огня "Смерч".
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Автор:

Сергей Мартынец

Источник:

"Сегодня"

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