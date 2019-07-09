Все украинские школы подключат к интернету
Правительство выделяет на это 1 млрд. гривен, часть денег пойдет на закупку компьютеров
Все учебные заведения Украины подсоединят к интернету. На это правительство дополнительно выделило 1 млрд. грн. Почти треть этих денег пойдет на закупку компьютеров.
Сегодня Владимир Гройсман поручил руководителям областей активнее готовить школы к учебному году. Премьер подчеркнул: реформа образования продолжается.
Миллион украинских школьников в этом году будут учиться по стандартам новой украинской школы.
К 2020-му планируют полностью ликвидировать очереди в детские сады, а в профессиональных техучилищах учить тех, в ком нуждается рынок труда. Центров с инклюзивным обучением в Украине станет больше.
"Наша с вами задача в том, чтобы дети получили качественное образование, современное, и были конкурентноспособны. И я бы очень просил, чтобы вопросы образования при распределении финансовых ресурсов всегда у вас были в приоритете. Я считаю, что это все нам, как и государству вернется сторицей", – заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Ранее премьер подвел первые итоги реформы образования.
Гройсман сообщил, что за несколько лет в Украине было отремонтировано пять тысяч школ, внедряются европейские стандарты в обучении, растут зарплаты учителям. Владимир Гройсман отметил – достойная заработная плата педагогов – это вложение средств в качественные знания школьников, а значит – в развитие Украины.
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