Все умершие были не привиты: новые данные о гриппе в Украине (инфографика)

С начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек

С 30 марта по 5 апреля 105 116 человек в Украине заболели на ОРВИ и грипп. Из них 39,5% – дети до 17 лет. Один человек умер от осложнений в результате гриппа. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"Интенсивный показатель заболеваемости составил 274,9 на 100 000 населения. Это на 42% меньше эпидемического порога по Украине. По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 3 из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: 2 – типа А (Н1) pdm09, 1 – типа B", – говорится в сообщении.

Кроме того, с 30 марта по 5 апреля против гриппа вакцинировались пять человек. Всего с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек. У всех умерших от гриппа в течение этого сезона не было прививки.

Напомним, ранее врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины и экс-заместитель главного санитарного врача Украины Людмила Мухарская рассказала "Сегодня", реально ли заразиться гриппом и коронавирусом одновременно.

Кроме того, пытаясь остановить распространение гриппа и ОРВИ, в Украине начали проводить дезинфекцию в общественном транспорте.

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