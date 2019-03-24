Все в дом, все в ВСУ: Украина резко снизила экспорт оружия

Украина практически перестала продавать свое оружие зарубежным партнерам

Винтокрылы. В 2013 году только вертолетов Ми-24 Украина продала больше 30 штук.

Все в дом, все в ВСУ: Украина резко снизила экспорт оружия Игорь Ветров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0bf/bb9/5c90bfbb911a2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0bf/bb9/5c90bfbb911a2.png 2019-03-24T07:19:00+02:00 Украина Украина практически перестала продавать свое оружие зарубежным партнерам

Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг крупнейших мировых экспортеров оружия. Украина выпала из топ-10 торговцев, заняв 12-е место. Причина — российская военная агрессия. Из-за нее наша страна больше занята обеспечением украинской армии и работой над тем, чтобы заместить российские комплектующие своими или западными разработками.

Ударная "пятилетка"

Отчет SIPRI "Тенденции мировой торговли оружием-2018" был обнародован на днях. В нем указаны мировые объемы торговли оружием в 2014—2018 годах. Эти данные сравниваются с предыдущим пятилетним циклом — в 2009—2013 годах. Отметим, что Стокгольмский институт исследования мира ежегодно выпускает такие отчеты. Они популярны у специалистов, интересующихся вопросами контроля над вооружениями и разоружением.

Лидерами нового рейтинга являются США, которые за последние пять лет на 6% нарастили свою долю среди крупнейших мировых экспортеров оружия. Если с 2009 по 2013 годы доля США составляла 30%, то с 2014 по 2018 годы — уже 36%. Экспорт американских вооружений вырос из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Второе место, по данным SIPRI, удерживает Россия. Ее доля на мировом рынке составляет 21%, но это на 6% меньше, чем в предыдущие пять лет. Общий объем российского экспорта "похудел" из-за сокращения сотрудничества с Индией и Венесуэлой. Проблемы с Венесуэлой объясняются острым экономическим кризисом, охватившим эту страну. А вот Индия, которая ранее была традиционным партнером России на рынке вооружений, сокращает сотрудничество с РФ. Например, в прошлом году Индия вышла из совместного с Россией проекта по созданию самолета пятого поколения Су-57.

Третье место занимает Франция — 6,8% рынка. В предыдущие 5 лет доля Франции среди крупнейших мировых экспортеров составляла 5,1%.

Далее в рейтинге следуют Германия, Китай, Великобритания, Испания, Израиль, Италия и Нидерланды. Среди стран первой десятки экспортеров оружия самый большой рост объема продаж в 2014—2018 годах продемонстрировал Израиль, наторговав на 60% больше по сравнению с предыдущей пятилеткой.

В целом, по данным SIPRI, в мире объем международных поставок основных видов вооружений по сравнению с 2009—2013 годами вырос на 7,8%, а по сравнению с 2004—2008 годами — на 23%.

Где Украина

Мы — на 12-м месте. Наша страна пропустила вперед Южную Корею, уменьшив свою долю на рынке вооружений с 2,7% до 1,3%, а также снизив объемы экспорта на 47%. Южная Корея показала 94%-ный рост.

Были времена, когда Украина входила в топ-5 ведущих экспортеров оружия. Причиной нынешнего падения является, конечно же, российская интервенция.

"После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе ситуация с экспортом оружия кардинально изменилась. Во-первых, в 2014 году было принято решение о прекращении сотрудничества с РФ, что привело к остановке целого ряда совместных программ. Во-вторых, Украине срочно потребовалось оружие, а потому все возможности военной промышленности были мобилизованы для решения внутренних проблем. Это вызвало временную приостановку ряда экспортных контрактов", — поясняет военный эксперт Михаил Жирохов.

То, как Украина торговала оружием, можно проследить по данным Госслужбы экспортного контроля, которая отслеживает объемы международных передач вооружений. Открытая статистика этих передач ведется с 2007 года. Так, с 2007 по 2013 годы Украина продала за рубеж 676 танков, 957 боевых бронированных машин, 288 единиц ствольной и реактивной артиллерии, калибра свыше 100-мм, 162 боевых самолета, 31 вертолет (в основном, ударные Ми-24), один боевой корабль (проданное в Китай судно на воздушной подушке в 2013 году), а также 747 ракет и пусковых установок. Практически все это оружие, за небольшим исключением, досталось Украине в наследство от СССР.

"Клиентами" нашей страны являлись Азербайджан, Грузия, Кения, Конго, Нигерия, Судан, Эфиопия, Ирак и Таиланд. Последние две страны покупали у нас технику, созданную уже в годы независимости, например, БТР-3, БТР-4 и танки "Оплот". Кроме того, в 2007 году Россия приобрела у нас 100 авиационных ракет Х-59.

В 2014—2018 годах объемы продаж существенно сократились. В последние 5 лет Украина продала 94 танка, 195 боевых бронированных машин (в 2016 году Объединенные Арабские Эмираты купили у нас сразу 108 БРДМ-2), а также 18 единиц артиллерии крупного калибра, 6 самолетов, 13 вертолетов и даже один корабль на воздушной подушке, ушедший в Китай в 2014 году. Кроме того, мы продали 63 единицы ракет и пусковых установок.

Последние данные Госслужбы экспортного контроля датируются 2017 годом. В 2015 и 2016 годах Украина уже не продавала за рубеж самолеты и корабли. Последние поставки артиллерии и вертолетов были совершены в 2015 году, а в 2017-м Украина вообще не поставляла за рубеж технику, если не считать 16 танков "Оплот", поступивших в Таиланд, согласно контракту, заключенному еще в 2011-м.

Другими словами, в 2014—2018 годах Украина выполняла свои довоенные обязательства.

"Новых контрактов не последовало: военная техника со складов шла прямо в войска. Почти единственной экспортной позицией на сегодня остается продажа противотанковых управляемых ракет разработки КБ "Луч". Ракеты для комплексов "Скиф", "Стугна", "Корсар" крайне востребованы на мировом рынке", — пояснил Михаил Жирохов.

Оплот. До 2014 года эти танки были желанной покупкой для многих стран мира

Табачок врозь

По данным Госслужбы экспортного контроля, с 2014 года Украина не торговала с Россией. Однако SIPRI указывает, что с 2014 по 2018 годы крупнейшими "клиентами" Украины являлись Китай, Россия и Таиланд. Расхождения объясняются различной методикой подсчетов, говорят эксперты.

Так, в 2016 году SIPRI указал, что Украина якобы экспортировала в Россию военных товаров на сумму $169 млн, то есть на 72% больше, чем во времена Виктора Януковича. Речь шла о поставках двигателей для российских учебно-боевых самолетов Як-130, газотурбинных двигателей для фрегатов, а также для самолетов Ан-140 и Ан-178, изготавливавшихся в РФ по лицензии. По методологии SIPRI, годом поставки считается тот год, когда ВС РФ получили готовую продукцию, оснащенную данными агрегатами. На самом деле двигатели поступили в РФ до введения запрета (эмбарго было ввелено в 2014 году), однако были установлены на российскую технику уже после начала ограничений, попав таким образом в отчет.

По словам Михаила Жирохова, большой процент украинского военного экспорта сейчас приходится на запчасти к боевой технике. Например, в Пакистан идут моторно-трансмиссионные отделения для танков Al-Khalid. На экспорт также поставляются запасные части для 122-мм гаубиц Д-30 и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

"Будущее украинского ОПК во многом зависит от иностранных инвесторов. Несмотря на войну, они довольно охотно дают деньги на разработку новых образцов вооружений. Так, за последние несколько лет на средства из Саудовской Аравии был создан оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2". При этом все наработки остаются интеллектуальной собственностью украинских компаний — из "Грома-2" уже вырос отечественный ракетный комплекс", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что мировые продажи оружия растут, а экспорт вооружений из РФ падает.

Также мы писали, что продажи оружия в мире подскочили до максимума после холодной войны.

А еще Порошенко рассказал, чем вооружают ВСУ: "Тор", "Смерч" и танки. Украинская армия получила серьезное усиление в 2018 году – от кораблей до ракетных систем, отметил глава государства.

Порошенко на открытии оперативно-стратегического сбора руководящего состава Вооруженных сил

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АВТОР: Игорь Ветров Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.