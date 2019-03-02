Все внимание приковано к творчеству: сестра Сенцова рассказала о его состоянии

Узник Кремля хочет, чтобы люди разделяли его на политзаключенного и творческого человека, пишет Наталья Каплан

Олег Сенцов. Фото: Facebook

Все внимание приковано к творчеству: сестра Сенцова рассказала о его состоянии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aa9/56a/5c6aa956ae2e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aa9/56a/5c6aa956ae2e1.jpg 2019-03-02T11:53:04+02:00 Украина Узник Кремля хочет, чтобы люди разделяли его на политзаключенного и творческого человека, пишет Наталья Каплан

Несмотря на жуткие условия в колонии в российских Лабытнангах, украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов продолжает усиленно трудиться над творчеством.

Об этом 2 марта сообщила его сестра Наталья Каплан у себя в Facebook, получив его письмо.

"Олег прислал письмо. Много планов. Продолжает активно работать даже в таких адских условиях. И он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова на политзаключенного и творческого человека. Сейчас все его внимание приковано к творческому процессу. Скоро будут новости", – пишет Каплан.

Напомним, ранее адвокат узника Кремля Ольга Динзе рассказала об условиях быта Сенцова в колонии. По ее словам, живет он в одной казарме еще с 50-60 заключенными, кроме того, у него есть полдня на занятия спортом и творчеством.

Кроме того, как уже сообщалось, ранее политзаключенный режиссер написал письмо правозащитнику Николаю Щуру, в котором также писал, что набирает вес и занимается спортом в колонии.

В то же время в другом письме, к вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко, узник Кремля писал, что украинские выборы являются одной из главных тем в России.

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